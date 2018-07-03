بدوي يؤكد على أهمية التنسيق الدائم بين الجزائر وإسبانيا لمواجهة التحديات المشتركة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة على أهمية "التنسيق الدائم" بين الجزائر وإسبانيا لمواجهة مختلف التحديات المشتركة.

وفي تصريح للصحافة عقب محادثات جمعته بنظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قال بدوي إن زيارة الوزير الاسباني تدل على "أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين وهي رسالة قوية على أننا عازمون على التنسيق الدائم لبلوغ مستويات راقية لمواجهة مختلف التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة وعلى رأسها مكافحة الارهاب وكل الجرائم المرتبطة بهذه الظاهرة".

كما شدد على ضرورة "تكثيف التعاون بين البلدين في مجال تبادل المعلومات والتكوين والمجالات التقنية الأخرى"، مشيرا الى وجود "قطاعات أخرى مرتبطة بالحماية المدنية والسلامة المرورية التي لدينا فيها تعاون مشترك وأثمرت نتائج جيدة".

وأضاف بدوي أن هذه الزيارة "تشكل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون تكون في مستوى طموح العلاقات بين البلدين، من بينها التعاون في المجال اللامركزي والجماعات الاقليمية بين البلدين".

وكان وزير الداخلية الاسباني قد شرع اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة مننور الدين بدوي، تندرج في إطار التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين،وستشكل فرصة لإثراء وتعزيز التبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الدائرتين الوزاريتين.