إصابة ثلاث فلسطينيات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة نسوية شرق غزة

أصيبت ثلاثة نساء فلسطينيات، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي هاجمت مسيرة نسوية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) وأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية في منطقة "ملكة" شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على عدد من المواطنات، اللاتي اقتربن من السياج الحدودي شرق المدينة، مما أدى لإصابة ثلاث منهن بالرصاص الحي.

وكانت آلاف النساء، قد توجهن من مختلف مناطق القطاع إلى الحدود شرق مدينة غزة، للمشاركة في مسيرة "فلسطينيات نحو العودة"، وهن يرفعن علم فلسطين ولافتات تؤكد حق العودة، ورفضهن لما تسمى "صفقة القرن".