الزميــل الصحــفي عــبدو سغــواني في ذمـــة الله

انتقل إلى رحمة الله عبدو سغواني الزميل والصحفي بالقسم الرياضي للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية إثر سكتة قلبية نقل على إثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت باكر من صبيحة هذا الأربعاء.

الفقيد عبدو سغواني (59 سنة) التحق بالاذاعة الوطنية سنة 1982 ، وتخصص في القسم الرياضي لاسيما في الرياضات الميكانيكية والعاب القوى وتغطية جميع الرياضات دون استثناء وعرف بتفانيه وإخلاصه ومهنيته في تقديم رسالته الأعلامية

وسيوارى جثمان الفقيد عبدو سغواني ظهر هذا اليوم بمقبرة المدنية بالعاصمة.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم وزير الاتصال السيد جمال كعون والمدير العام للإذاعة الجزائرية السيد شعبان لوناكل وجميع عمال الاذاعة الجزائرية بأخلص تعازيهم لأسرة الفقيد، راجين من الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون