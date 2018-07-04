بيان لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

اجتمع أعضاء لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الرابعة،خلال الـ27 جوان الماضي وهذا من أجل إطلاق وتقييم أشغال هذه الطبعة.

وفي هذا السياق، اتخذت لجنة التحكيم كافة التدابير اللازمة لتسهيل عملية استلام واستقبال ومعالجة ودراسة وتقييم جميع الترشيحات وفي كل الأصناف المختارة في الجوائز من أجل إنجاحها.

وشددت لجنة التحكيم على أهمية موضوع الطبعة الرابعة، والذي جاء تحت عنوان"العيش معا في سلام"، بعد الإعلان عن اليوم العالمي للعيش معا الموافق لـ16 ماي من كل سنة والمصادق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكدت لجنة التحكيم على أن هذا الموضوع يتماشى مع التاريخ المعاصر لبلدنا، فضلا عن القيم الخالدة للسلام والتسامح والانفتاح والتضامن التي تعكس العمق التاريخي لوطننا.

وأضافت أن موضوع الطبعة الرابعة سيحظى بمعالجة إعلامية غنية، فاتحا لأفاق موضوعات صحفية في المجال التاريخي، السياسي، الديني، التربوي، الثقافي، البيئي، والسوسيواقتصادي وطنيا ودوليا.

على هذا النحو، دعت لجنة التحكيم الصحفيين المحترفين للمشاركة القوية وفي جميع المجالات التي يشملها موضوع "العيش معا في سلام".

للتذكير، تتكون لجنة التحكيم من11 عشر عضوا؛ يرأسها مولود عاشور، أما الأعضاء فهم: أحمد بن زليخة، جمال بوعجيمي، أحمد حمدي، عاشور شرفي، حميدو بن عماري، موسى بودهان، جهيدة ميهوبي، محمد زبدة، عبد الوهاب جاكون ونصيرة أيت صالحات.