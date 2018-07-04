إنطلاق عملية توزيع 56 ألف وحدة سكنية هذا الأربعاء رسميا من المدية والاذاعة تواكب الحدث

يشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نورالدين بدوي رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار هذا الأربعاء من ولاية المدية على الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع 56 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ في ولايات الوطن.

ويشرف طاقم حكومي متكون من عديد الوزراء على مراسم تسليم السكنات عبر عدد من ولايات الوطن ضمن أكبر عملية إسكان تعد الثانية من نوعها في ظرف أقل من شهر على أن تشهد ولاية المدية التي استفادت منذ عام 1999 من أزيد من 106 ألف وحدة سكنية الانطلاقة الرسمية بتوزيع 2000وحدة من مختلف الأنماط حسب تصريحات والي الولاية محمد بوشمة لإذاعة الجزائر من المدية.

ولاية قسنطينة واستنادا لتصريحات الوالي عبد السميع سعيدون هي الأخرى تعد من الولايات الرائدة في توزيع السكنات حيث ستستفيد هذه المرة من توزيع أزيد من 1500وحدة سكنية وتقديم 300إعانة خاصة بالسكن الريفي.

الإذاعة الجزائرية تخصص فضاءا مفتوحا لتغطية الحدث الوطني

هذا وتواكب الإذاعة الجزائرية الحدث بتغطية عملية توزيع السكنات عبر 11 ولاية من خلال بث مباشر وبلاتوهات تنطلق من الساعة الـ9 صباحا إلى غاية 23 مساء.

المصدر : الإذاعة الجزائرية