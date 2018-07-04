العقيد محمد بن درة للإذاعة: اهتمام القيادة العليا للجيش الوطني بمدارس أشبال الأمة وراء نجاحها

أكد مدير الموارد البشرية بمديرية مدارس أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني العقيد محمد بن درة أنه تم افتتاح موقع الكتروني لتمكين التلاميذ الناجين بالطورين الابتدائي والمتوسط للالتحاق بمدارس أشبال الأمة.

وأوضح العقيد بن درة، في حوار خاص مع "القناة الإذاعية الأولى "، أنه تم منذ 15 جوان موقع الكتروني يسمح للتلاميذ المتفوقين في شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط بالتسجيل والإلتحاق بمدارس أشبال الأمة وفقا لشروط معينة، مشيرا إلى أن العملية ستستمر حتى 15 جويلية الجاري.

وأبرز أهمية توفر المترشحين على بعض الشروط من بينها أن يكون المقبولون من تفوق معدلاتهم 8 على 10 بالنسبة للناجحين في الطور الإبتدائي أو 12 على 20 للناجحين في الطور المتوسط، فضلا عن شروط أخرى كالجنسية والسن والمستوى الدراسي على أن يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني.

و أضاف أن الإقبال المتزايد على دخول مدارس أشبال الأمة يؤكد مكانة هذه الأخيرة في المجتمع و الدور الهام الذي تقوم به في تمكين التلاميذ من التحصيل العلمي الجيد " وعندما يلتحق تفكيره الوحيد هو التحصيل العلمي فقط لأن كل شيء متوفر والجو العام ملائم جدا لذلك" على حد تعبيره.

وأشاد مدير الموارد البشرية بمديرية مدارس أشبال الأمة بوزارة الدفاع الوطني بالنتائج الرائعة التي حققها أشبال الأمة في مختلف المدارس في امتحانات نهاية السنة، موعزا هذا النجاح إلى " طريقة الاختيار نفسها للمترشحين للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة" و " العناية التي توليها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس" ما مكن هذه الأخيرة من تحقيق نتائج جيدة.

وأشار في هذا الصدد إلى حصول جميع المترشحين لشهادة الباكالوريا من أشبال الأمة منذ سنة 2012 على شهاداتهم، معربا في السياق عن أمله في "إحراز المرتبة الأولى هذا العام بمدارس أشبال الأمة في وهران وسطيف والبليدة، وذلك عطفا على ما حققته مدرسة أشبال الأمة بسطيف في المسابقة التي نظمتها الإذاعة الوطنية بين الثانويات. بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط فقد فازت بها أربع مدارس لأشبال الأمة بباتنة وبشار وبجاية والأغواط.

وأضاف أن " هذه النتائج المتميزة هي ثمرة المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الطاقم البيداغوجي والمؤطرين بهذه المدارس من جهة، ومن جهة أخرى مثابرة الأشبال في الجو الذي يسوده الانضباط العام والتنظيم المحكم والمتابعة المستمرة لهم من جميع المستويات، وكذا توفير لهم الوسائل المادية والبيداغوجية مدعومين من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

وبشأن فتح مدارس أشبال الأمة للإناث، أكد العقيد محمد بن درة أن القرار الذي اعتمد في 2017 تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية وباقتراح من نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، وذلك " استجابة للطلبات الكثيرة التي وصلت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من هذه الفئة، واستجابة لمتطلبات أفراد الجيش الشعبي الوطني لهذه الفئة الهامة من المجتمع"، مضيفا أنه " منذ التحاقهن بمدرسة أشبال الأمة في البليدة في 2017 تلقين تأطيرا أنثويا تاما وتوفير جميع الوسائل الأمنية وترعاها أياد آمنة لحمايتهن. الإحصائيات الأولية أثبتت رغبة الإناث للالتحاق مستقبلا بهذه المدارس".