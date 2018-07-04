الساحة الاعلامية تتعزز بمجلة جديدة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

تعزز الفضاء الاعلامي المكتوب مؤخرا بمجلة جديدة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتوقف العدد الاول منها عند حيثيات احتضان الجزائر شهر مارس الماضي للدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ونقراء في هذا العدد تفاصيل رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للمؤتمرين والتي اكد فيها ان الجزائر كانت ولازالت حريصة على لم الشمل وتعزيز دعائم وحدة العمل العربي المشترك.

وتناولت المجلة كلمة الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان والتي ركز فيها على اهمية الاجتماع الذي احتضنته الجزائر.

ووثقت المجلة بالصورة والكلمة رسالة الشكر والعرفان التي وجهها المؤتمرون لرئيس الجمهورية نظير دوره البارز في تعزيز العمل العربي المشترك وحرصه الدائم على امن واستقرار العالم العربي.

المصدر: الاذاعة الجزائرية