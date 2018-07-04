انطلاق منافسات بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة بالعاصمة

سيمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم لكل المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم (32 منتخبا ) بمناسبة مونديال روسيا 2018 400 مليون دولار .

وستحصل جميع المنتخبات الـ32 المشاركة في العرس الكروي العالمي الذي سيختتم يوم 15 من الشهر الجاري على 8 ملايين دولار.

وحصل كل منتخب وصل إلى الدور الثاني على 4 ملايين دولار إضافية.

كما سيستفيد كل منتخب وصل إلى الدور ربع نهائي من 4 ملايين إضافية ، وصاحب المركز الرابع من 22 مليون دولار.

فيما سيحصل بطل العالم على 38 مليون دولاري وصاحب المركز الثاني على 28 مليون دولار، و صاحب المركز الثالث على 24 مليون دولار.

وتبلغ مجموع الجوائز التي سيوزعها الاتحاد الدولي لكرة القدم 400 مليون دولار، بزيادة مقدارها 12 بالمائة عن قيمة الجوائز التي شهدها مونديال البرازيل 2014.