إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلّم إرهابي نفسه هذا الأربعاء إلى السلطات العسكرية بتمنراست و بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 3 مخازن ذخيرة, حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه :"في سياق الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب, سلم الارهابي المسمى " ابو حمزة " نفسه اليوم الأربعاء إلي السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة و بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأضاف البيان أن الإرهابي "كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 ".

و تأتي العملية "لتعزز الحصيلة الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب, كما تشهد على نجاعة مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا", يؤكد ذات البيان.