إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

04/07/2018 - 16:58

سلّم  إرهابي نفسه هذا الأربعاء إلى السلطات  العسكرية بتمنراست و بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 3 مخازن ذخيرة, حسب  بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه :"في سياق الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا  المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب, سلم الارهابي المسمى " ابو حمزة " نفسه اليوم  الأربعاء إلي السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة و بحوزته  مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة".

  وأضاف البيان أن الإرهابي "كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 ". 

و تأتي العملية "لتعزز الحصيلة الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب,  كما تشهد على نجاعة مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في  بلادنا", يؤكد ذات البيان.

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