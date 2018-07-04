مسبار جونو يلتقط صورا جديدة للنصف الجنوبى من كوكب المشترى

أصدرت وكالة ناسا صوراً جديدة مذهلة للعواصف الدائرية على كوكب المشترى، وتظهر أحدث صورة من مسبار جونو Juno عواصف عملاقة فى النصف الجنوبى للكوكب، وتكشف عن العواصف الشاسعة والدوامات التي تغطى الكوكب بأكمله.

وقالت وكالة الطيران والفضاء الامريكية ناسا NASA إن هذه أحدث صورة لنصف المشترى التقطتها سفينة الفضاء جونو التابعة لناسا من منطقة قريبة من كوكب الغاز العملاق، وعمل العالم Kevin M. Gill على هذه الصورة لإيضاحها بشكل أفضل من خلال استخدام بيانات من مصور JunoCam الخاص بالمركبة الفضائية.

ووفقا لموقع ديلى ميل dailymail البريطانى، تم التقاط الصورة فى الساعة 11:31 مساءً فى 23 ماي 2018، عندما كانت المركبة الفضائية تقوم برحلتها الثالثة عشرة حول كوكب المشترى، وفى ذلك الوقت، كانت "جونو" على بعد حوالى 44300 ميل عن قمم الكوكب السحابية، فوق خط العرض الجنوبى 71 درجة.

وأوضحت "ناسا" أن المنطقة التي تنظر إليها المركبة الفضائية فى تلك الصورة هي فوضوية ومضطربة بعض الشيء، وقالت إن الغيوم الساطعة هي على الأرجح الأمونيا أو الأمونيا والمياه، مختلطة مع المكونات الكيميائية غير المعروفة.

ويذكر أن مركبة جونو الفضائية وصلت إلى كوكب المشترى العام الماضى بعد رحلة امتدت على مدار خمس سنوات، قطعت خلالها مسافة 1.8 مليار ميل من الأرض، وسوف يقتطع المسبار مسافة لا تزيد على 4200 كيلومتر عبر غيوم الكوكب مرة كل أسبوعين، وهذا يعد إنجاز، فلم تدور أى مركبة فضائية سابقة على مقربة من المشترى.

ولإكمال مهمتها الخطرة، سيكون على جونو البقاء على قيد الحياة في عاصفة إشعاع كهربائية تدور حول حقل مغناطيسى قوى في المشترى.