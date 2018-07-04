مونديال -2018 / الدور ربع النهائي / فرنسا- الارغواي : الحكم الارجنتيني بيتانا يدير المباراة

04/07/2018 - 21:57

يدير الحكم الارجنتيني نيستور بيتانا, المباراة الاولى لربع نهائي  كاس العالم -2018 , بين فرنسا والارغواي, المقررة الجمعة 6 يوليو على الساعة 00ر15سا  ( توقيت جزائري) بنيجني نوفغارود (روسيا), حسبما اعلنته اليوم الاربعاء الاتحادية الدولية لكرة القدم.
ويساعد الحكم الرئيسي بيتانا, مواطناه : هيرونون مديانا  وجيان بابلو بيلاط.
وعيّن الايرانيان , اليريزا فغهاني وريزا شوكهندان , على التوالي ,حكمين رابع وخامس خلال هذا اللقاء الفائز فيه سيواجه  في نصف النهائي , الفائز في مباراة ربع النهائي  الاخرى , بين البرازيل وبلجيكا, المقررة ايضا يوم الجمعة على الساعة 00ر19سا , بقيادة الحكم الصربي ميلوراد مازيك.
 
البرنامج ابتداء من ربع النهائي  ( توقيت جزائري) :
 
  الجمعة 6 يوليو - ربع النهائي  ( 00ر15سا) فرنسا - الارغواي بنينجي نوفغورود  ( المتأهل 1) الحكم بيتانا  نيستور   ( الارجنتين )
( 00ر19سا) البرازيل- بلجيكا بكازان  ( المتأهل 2) / الحكم ميلوراد مازيك (صربيا)
 
السبت 7 يوليو - ربع النهائي  
( 00ر15سا) السويد - انجلترا  بسمارا  ( المتأهل 3)/ الحكم بجورن كويبر  ( هولندا)
( 00ر19سا) روسيا- كرواتيا بسوتشي ( المتاهل4) الحكم سوندرو ريسي  ( البرازيل)
 
الثلاثاء 10 يوليو -  نصف النهائي  ( 00ر19سا الفائز المتأهل 1 -  الفائز  المتأهل 2  بسان بيتسبورغ  
 
الاربعاء 11 يوليو - نصف النهائي  ( 00ر19سا) الفائز المتأهل 3 - الفائز المتأهل 4 بموسكو  ( لو جنيكي)
 
 السبت 14 يوليو  
( 00ر15سا) مباراة من اجل المركز الثالث   بسان بيتسبورغ  الاحد 15 يوليو  
( 00ر16سا) النهائي  بموسكو   ( لوجنيكي) .

 

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