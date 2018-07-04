مونديال -2018 / الدور ربع النهائي / فرنسا- الارغواي : الحكم الارجنتيني بيتانا يدير المباراة

يدير الحكم الارجنتيني نيستور بيتانا, المباراة الاولى لربع نهائي كاس العالم -2018 , بين فرنسا والارغواي, المقررة الجمعة 6 يوليو على الساعة 00ر15سا ( توقيت جزائري) بنيجني نوفغارود (روسيا), حسبما اعلنته اليوم الاربعاء الاتحادية الدولية لكرة القدم.

ويساعد الحكم الرئيسي بيتانا, مواطناه : هيرونون مديانا وجيان بابلو بيلاط.

وعيّن الايرانيان , اليريزا فغهاني وريزا شوكهندان , على التوالي ,حكمين رابع وخامس خلال هذا اللقاء الفائز فيه سيواجه في نصف النهائي , الفائز في مباراة ربع النهائي الاخرى , بين البرازيل وبلجيكا, المقررة ايضا يوم الجمعة على الساعة 00ر19سا , بقيادة الحكم الصربي ميلوراد مازيك.



البرنامج ابتداء من ربع النهائي ( توقيت جزائري) :



الجمعة 6 يوليو - ربع النهائي ( 00ر15سا) فرنسا - الارغواي بنينجي نوفغورود ( المتأهل 1) الحكم بيتانا نيستور ( الارجنتين )

( 00ر19سا) البرازيل- بلجيكا بكازان ( المتأهل 2) / الحكم ميلوراد مازيك (صربيا)



السبت 7 يوليو - ربع النهائي

( 00ر15سا) السويد - انجلترا بسمارا ( المتأهل 3)/ الحكم بجورن كويبر ( هولندا)

( 00ر19سا) روسيا- كرواتيا بسوتشي ( المتاهل4) الحكم سوندرو ريسي ( البرازيل)



الثلاثاء 10 يوليو - نصف النهائي ( 00ر19سا الفائز المتأهل 1 - الفائز المتأهل 2 بسان بيتسبورغ



الاربعاء 11 يوليو - نصف النهائي ( 00ر19سا) الفائز المتأهل 3 - الفائز المتأهل 4 بموسكو ( لو جنيكي)



السبت 14 يوليو

( 00ر15سا) مباراة من اجل المركز الثالث بسان بيتسبورغ الاحد 15 يوليو

( 00ر16سا) النهائي بموسكو ( لوجنيكي) .