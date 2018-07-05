الرئيس بوتفليقة يوقع مرسومين يقضيان بتخفيف العقوبات لفائدة المسجونين

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء بمناسبة إحياء عيد الاستقلال والشباب مرسومين يتضمنان تخفيفا كليا أو جزئيا للعقوبات لصالح المسجونين حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه "بمناسبة احياء الذكرى الـ56 لعيد الاستقلال والشباب وطبقا لأحكام المادة 91 الفقرة 7 من الدستور والتي تخول لرئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض أو تخفيف العقوبات وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء مرسوما رئاسيا يتضمن تخفيض كلي أو جزئي للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما كلّل بالنجاح في امتحانات التكوين المهني وشهادات التعليم المتوسط والبكالوريا ونهاية الدراسات الجامعية لسنة 2017-2018".

كما وقع الرئيس بوتفليقة مرسوما رئاسيا ثانيا يتضمن تخفيضا كليا أو جزئيا للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي أبدوا حسن السيرة والسلوك.

ويستثني المرسومان الرئاسيان المحبوسين المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وتخريبية والخيانة والتجسس والمتاجرة بالمخدرات وجرائم الفساد وتهريب وتزوير النقود والمحكوم عليهم لجرائم أو جنح تسببت في الوفاة أو الضرب والجرح مع حمل السلاح".

كما استثني من اجراءات المرسومين المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجرائم خطف والفعل المخل بالحياء بالعنف أو بغير عنف على القصر أو الاغتصاب.