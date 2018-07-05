توزيع أزيد من 55 ألف وحدة سكنية أمس الأربعاء... وبدوي يؤكد عدم توقف وتيرة الإنجازات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن الحكومة ماضية في إنجاز وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية على كل الأصعدة والمستويات.
و خلال إشرافه على انطلاق عملية توزيع أزيد من 55 ألف وحدة سكنية عبر مختلف الولايات وفي كل الصيغ، وذلك انطلاقا من ولاية المدية، أكد بدوي أن الحكومة تسهر ليل نهار من أجل تجسيد البرنامج في مجالات السكن وإيصال الغاز والمياه الصالحة للشرب للمواطنين ومجالات أخرى من أجل إسعاد المواطنين.
وأضاف بدوي أن الذين ينتظرون أن تنخفض وتيرة الإنجازات سيتفاجؤون يتصاعد وتيرتها ورقي الجزائر.
من جانبه أكد وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار أن مكتتبي "عدل" سيستفيدون بدون استثناء من سكناتهم، مشيرا إلى أن الجزائر ستشهد عمليات أخرى في مجال توزيع السكن أكبر من العمليات الحالية التي تم خلالها توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية خلال شهر واحد.
وفيما يلي السكنات التي وزعت حسب الولايات :
أدرار 578 وحدة سكنية
الشلف 886 وحدة سكنية
الاغواط 661 وحدة سكنية
ام البواقي 1137 وحدة سكنية
باتنة 5345 وحدة سكنية
بجاية 757 وحدة سكنية
بسكرة 2000 وحدة سكنية
بشار 140 وحدة سكنية
البليدة 506 وحدة سكنية
البويرة 1341 وحدة سكنية
تمنراست 659 وحدة سكنية
تبسة 622 وحدة سكنية
تلمسان 2351 وحدة سكنية
تيارت 1313 وحدة سكنية
تيزي وزو 1180 وحدة سكنية
العاصمة 2000 وحدة سكنية
الجلفة 1714 وحدة سكنية
جيجل 262 وحدة سكنية
سطيف 1183 وحدة سكنية
سعيدة 1537 وحدة سكنية
سكيكدة 1500 وحدة سكنية
سيدي بلعباس 236 وحدة سكنية
عنابة 140 وحدة سكنية
قالمة 1558 وحدة سكنية
قسنطينة 1856 وحدة سكنية
المدية 2000 وحدة سكنية
مستغانم 1698 وحدة سكنية
المسيلة 1052 وحدة سكنية
معسكر 1304 وحدة سكنية
ورقلة 600 وحدة سكنية
وهران 2000 وحدة سكنية
البيض 140 وحدة سكنية
ايليزي 226 وحدة سكنية
برج بوعريريج 1546 وحدة سكنية
بومرداس 1448 وحدة سكنية
الطارف 2068 وحدة سكنية
تندوف 400 وحدة سكنية
تسيمسيلت 370 وحدة سكنية
الوادي 1858 وحدة سكنية
خنشلة 895 وحدة سكنية
سوق اهراس 535 وحدة سكنية
تيبازة 1020 وحدة سكنية
ميلة 1025 وحدة سكنية
عين الدفلى 1050 وحدة سكنية
النعامة 400 وحدة سكنية
عين تمونشنت 200 وحدة سكنية
غرداية 1745 وحدة سكنية
غيليزان 1140 وحدة سكنية