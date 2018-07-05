توزيع أزيد من 55 ألف وحدة سكنية أمس الأربعاء... وبدوي يؤكد عدم توقف وتيرة الإنجازات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن الحكومة ماضية في إنجاز وتجسيد برنامج رئيس الجمهورية على كل الأصعدة والمستويات.

و خلال إشرافه على انطلاق عملية توزيع أزيد من 55 ألف وحدة سكنية عبر مختلف الولايات وفي كل الصيغ، وذلك انطلاقا من ولاية المدية، أكد بدوي أن الحكومة تسهر ليل نهار من أجل تجسيد البرنامج في مجالات السكن وإيصال الغاز والمياه الصالحة للشرب للمواطنين ومجالات أخرى من أجل إسعاد المواطنين.

وأضاف بدوي أن الذين ينتظرون أن تنخفض وتيرة الإنجازات سيتفاجؤون يتصاعد وتيرتها ورقي الجزائر.

من جانبه أكد وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار أن مكتتبي "عدل" سيستفيدون بدون استثناء من سكناتهم، مشيرا إلى أن الجزائر ستشهد عمليات أخرى في مجال توزيع السكن أكبر من العمليات الحالية التي تم خلالها توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية خلال شهر واحد.

وفيما يلي السكنات التي وزعت حسب الولايات :