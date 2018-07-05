بن غبريت:نسبة النجاح في مسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي تتجاوز 38 %

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أمس الأربعاء أن نسبة نجاح فئة أساتذة التعليم الابتدائي في مسابقة التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية بلغت 36ر38 بالمائة.

وأوضحت الوزيرة على صفحتها على فايسبوك أن عدد المقبولين في المسابقة هو 121954 في فئة أساتذة التعليم الإبتدائي بنسبة 38,36% و 47428 في فئة الرتب الإدارية بنسبة 44.14% في انتظار اجتياز الفئتين الاختبار الشفهي يومي الـ 16و الـ17 من هذا الشهر.

وكانت بن غبريت قد دعت سابقا المترشحين المقبولين في المسابقة سحب استدعاءاتهم على الموقع الالكتروني http://concours.onec.dz لاجتياز الامتحان الشفهي.

يذكر أن 740.000 مترشح كانوا مسجلين في هذه المسابقة الوطنية لتوظيف 8.586 أستاذ تعليم ابتدائي والرتب الادارية.

ومن بين 8.586 منصب مفتوح هناك 3.378 منصب لأساتذة التعليم الابتدائي و239 لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و 213 لرتبة مقتصد و694 لرتبة نائب مقتصد و2.265 منصب لرتبة مشرف تربية و 300 منصب لملحق رئيسي بالمخابر و 1.407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.