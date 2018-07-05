الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر بمقبرة العالية

ترحم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الخميس بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 وذلك بمناسبة الذكرى الـ56 لعيدي الاستقلال والشباب.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية قام رئيس الجمهورية بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة.

وقد حضر هذه المراسم رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة والوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزير المالية عبد الرحمان راوية، وزير المجاهدين الطيب زيتوني ووزير الشباب والرياضة محمد حطاب والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو.