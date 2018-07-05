انطلاق بطولة الجزائر للكاراتي دو بمشاركة ما يقارب 700 مصارع

انطلقت هذا الخميس بالقاعة البيضاوية لمركب محمد بوضياف بالجزائر العاصمة, منافسات بطولة الجزائر للكاراتي دو, فردي وحسب الفرق (اكابر و كبريات), بمشاركة ما يقارب 700 مصارع من 38 رابطة.

و جرت خلال الصبيحة, تصفيات واستدراكات كاتا - حسب الفرق وفردي (رجال وسيدات) و كوميتي حسب الفرق (سيدات) وتواصلت بعد الظهر ببرمجة تصفيات واستدراكات الكوميتي حسب الفرق - رجال, فيما ستنشط نهائيات كوميتي - حسب الفرق (رجال وسيدات) مساء ابتداء من الساعة 18سا .

وتجرى هذا الجمعة, المنازلات التصفوية و الاستدراك (سا 00ر09) لاختصاص كوميتي - سيدات في أوزان: اقل من 60 كلغ, أقل من 68 كلغ واكثر من 68 كلغ, بينما تقام اللقاءات التصفوية والاستدراك لاختصاص كوميتي - رجال لأوزان : أقل من 50 كلغ, 55 كلغ و 60 كلغ على الساعة 00ر11.

اما تصفيات واستدراكات الكوميتي سيدات في وزني -67 كلغ و -75 كلغ وكذا الرجال (أقل من 84 كلغ وأكثر من 84 كلغ), فتجرى في الفترة المسائية (سا 00ر15).

وتنشط كل نهائيات الكوميتي - فردي رجال (أقل من 60 كلغ, أقل من 67 كلغ, أقل من 75 كلغ, أقل من 84 كلغ و أكثر من 84 كلغ) وسيدات (أقل من 50 كلغ, أقل من 55 كلغ, اقل من 61 كلغ, اقل من 68 كلغ واكثر من 68 كلغ), بالإضافة الى نهائيات كاتا - حسب الفرق (رجال وسيدات) وكاتا - فردي (رجال وسيدات) يوم السبت صباحا ابتداء من الساعة 00ر9.