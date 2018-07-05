تراجع الأسعار الدولية للسلع الغذائية في شهر جوان

تراجعت الأسعار الدولية للسلع الغذائية الزراعية الأساسية في جوان لأول مرة في 2018 , حيث أثرت التوترات التجارية على الأسواق حتى مع انخفاض توقعات الإنتاج العالمي ,حسب ما أفادت به الخميس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) على موقعها الالكتروني.

واستنادا لبيانات المنظمة الصادرة اليوم ,بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 173.7 نقطة في جوان, منخفضاً بنسبة 1.3 في المائة عن مستواه المسجل في شهر ماي.

و حسب ذات المصدر فان الدافع الرئيسي لهذا الانخفاض هو انخفاض الأسعار القياسية للقمح والذرة والزيوت النباتية بما فيها تلك المصنوعة من فول الصويا.

تجدر الاشارة الى ان مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء يقيس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية الأساسية.

و بخصوص أسعار الحبوب, فقد سجلت انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة خلال الشهر.

واوضحت الفاو بهذا الشأن انه وعلى الرغم من التوقعات العامة بتدهور الإنتاج بالنسبة للحبوب الرئيسية,فقد تم تسجيل "انخفاضات حادة نسبياً" في الأسعار العالمية للقمح والذرة, مما يعكس تزايد التوترات التجارية فيما ارتفعت أسعار الأرز.

من جهتها, شهدت اسعار الزيوت النباتية انخفاضا بنسبة 3.0 في المائة عن شهر ماي ليبلغ أدنى مستوى له خلال 29 شهراً وانخفضت أيضاً أسعار زيت النخيل وفول الصويا ودوّار الشمس.

و في هذا الاطار , اوضحت الفاو ان التوترات التجارية المتفاقمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية اثرت بشكل خاص على أسعار الصادرات ذات المنشأ الأمريكي وأولها فول الصويا, حيث أدت قوة الدولار الأمريكي إلى مزيد من الهبوط في الأسعار.

اما مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان فقد انخفض بنسبة 0.9 في المائة, حيث غطى الانخفاض في أسعار الجبن نتيجة توافر الصادرات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الزيادة في أسعار مسحوق الحليب خالي الدسم.

و على النقيض من ذلك ,ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر ماي مدفوعاً بشكل خاص بارتفاع قيم لحوم الأغنام .

كما شهد ت اسعار السكر ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة, ليعكس اتجاه ستة أشهر متتالية من التدهور وذلك بسبب عوامل موسمية تتعلق في الغالب بالقلق من أن الطقس الجاف في البرازيلي أكبر دولة منتجة ومصدرة للسكر في العالم, سيؤثر سلباً على غلال قصب السكر وإنتاجه.