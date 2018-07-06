بكين تعلن أنها تتعرض لأكبر حرب تجارية في التاريخ بعد دخول الرسوم الأمريكية على وارداتها حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ اليوم الجمعة والمتمثلة في فرض زيادات جمركية بنسبة 25 بالمائة ما يعادل على ما قيمته 34 مليار دولار من المعدات والالكترونيات والأجهزة المتطورة المصنّعة في الصين من بينها قطاع السيارات.

وكان ترامب قد أشار إلى حزمة ثانية من الضرائب على ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الصينية لا تزال قيد الدرس لدى الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ومن المفترض ان تدخل حيز التنفيذ "في غضون أسبوعين".

من جهتها أعلنت بكين أنها تتعرض "لأكبر حرب تجارية في التاريخ". وقالت أنها "مضطرة لاتخاذ اجراءات رد ضرورية". وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان "تعهدت الصين ألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب".

ومع أن المتحدث لم يحدد طبيعة تلك الإجراءات إلا أن بكين كانت تعهدت قبلا باتخاذ اجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الصينية إن الخطوة الأمريكية "نموذج على التسلط التجاري" الذي يمكن أن يؤدي إلى "بلبلة في الأسواق العالمية". وتابعت أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول أخرى على "حماية التبادل الحر" في الوقت الذي يخوض ترامب خلافاً تجارياً مع عدة حلفاء تارخيين لبلاده.

ومن المفترض أن تشمل الرسوم الصينية منتجات زراعية مثل الصويا المرتبطة إلى حد كبير بالسوق الصينية وقطاع السيارات وأيضاً مأكولات بحرية.وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ صرح الخميس ان "الصين لن ترضخ للتهديد أو الابتزاز".

وتعتزم بكين أيضاً فرض رسوم على ما مجمله 50 مليار دولار من الواردات الأمريكية.

وكما أعرب ترامب عن استعداده لفرض ضرائب على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الإضافية "إذا زادت الصين تعرفاتها من جديد" رداً على الإجراءات الأمريكية.

ويحذر الخبراء منذ أشهر من أضرار محتملة لمواجهة تجارية مماثلة ليس فقط على صعيد الاقتصاد الأمريكي، بل وعلى صعيد الاقتصاد العالمي أيضاً.