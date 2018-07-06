حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش بمناسبة الذكرى الـ 56 لعيدي الاستقلال والشباب

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، مساء أمس الخميس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، على حفل استقبال بمناسبة إحياء الذكرى الـ56 لعيدي الاستقلال

والشباب.

وتم تنظيم الحفل على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدولة.

وحضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف المحطات التاريخية الخالدة، كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة والوزير الأول أحمد أويحيى ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، وأعضاء من الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين.