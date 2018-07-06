7600 طفل من ولايات الجنوب يستفيدون من المخيمات الصيفية

أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية اداليا أن موسم الاصطياف لهده السنة 2018 تميز باستفادة 7600 طفل من ولايات الجنوب والهضاب العليا والولايات الداخلية من الاقامات التضامنية.

ولدى إشرافها على إعطاء إشارة انطلاق الاقامات التضامنية أمس الخميس من ولاية جيجل قالت" ان هذه الزيادة في عدد الاقامات تشكل دليلا قاطعا على مواصلة الدولة نهج سياستها الاجتماعية ودعم ومرافقة كل الفئات التي هي في وضع الهشاشة".

وأوضحت الوزيرة في هذا الصدد"انه تمت هذه السنة إضافة 8 ولايات لفائدة الأسر المعوزة ليصبح مجموع الولايات المستفيدة 28 ولاية مع العمل على استفادة جميع أطفال الولايات العام القادم".

والجديد هذه السنة أيضا هو تخصيص حصة تقدر ب22 بالمائة لفائدة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و10 بالمائة لفائدة المؤسسات والمراكز تحت الوصاية".

وتاتي هذه المبادرات في وقت تشهد فيه مناطق الجنوب ارتفاعا محسوسا في درجة الحرارة وصل إلى مستويات قياسية مما يجعل البحر وجهة مفضلة لهؤلاء السكان لاسيما شريحة الأطفال منهم.

المصدر: الإذاعة الجزائرية