كاس العالم 2018 الدور ربع النهائي: فرنسا في المربع الذهبي على حساب الأوروغواي 2-0

بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم الدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2006 بعد فوزه على الأوروغواي بهدفين نظيفين في المباراة التى جرت اليوم الجمعة نيجني نوفوغراد (روسيا).

تقدم الديوك عند الدقيقة 40 بهدف للاعب ريال مدريدي رافائيل فاراني وذلك بعد أن كانت المباراة سجالا بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بهدف فرنسي نظيف.

وفي الشوط الثاني نجحت فرنسا بخطف الهدف الثاني عبر أنطوان غريزمان عند الدقيقة 61 بعد خطأ فادح من حارس الأوروغواي فيرناندو موسليراي ليسيّر المنتخب الفرنسي المباراة بعد ذلك حتى صافرة النهاية.

تأثرت الأوروغواي بغياب نجمها إدينسون كافاني بداعي الإصابة في هذه المباراة في الوقت الذي كانت فيه فرنسا مكتملة الصفوف باستثناء بليز ماتويديي الذي عوضه فلورنتان توليسو، صاحب النزعة الهجومية. يذكر أن المنتخب الفرنسي سينتظر الفائز من مباراة ربع النهائي الثانية التي ستجمع البرازيل وبلجيكا في وقت لاحق الجمعة لمعرفة خصمه في المربع الذهبي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية