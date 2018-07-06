الجيش السوري يسيطر على معبر نصيب الحدودي مع الأردن

تمكن الجيش السوري من السيطرة هذا الجمعة على معبر نصيب الحدودي، وهو المعبر الوحيد العابر للحدود مع الأردن بعد معركة طويلة استمرت أسبوعين في محافظة درعا (جنوب سوريا)، بحسب التلفزيون الرسمي السوري.

وقال التلفزيون السوري، إن أهالي درعا تجمعوا عند معبر نصيب المحاذي للحدود السورية الأردنية دعما للجيش في حربه ضد الإرهاب، وقام الجيش السوري برفع العلم السوري فوق معبر نصيب الذي يقع في ريف درعا بجنوب شرق البلاد على مشارف بلدة تحمل نفس الاسم.

من جانبه، قال نشطاء إن الشرطة السورية وصلت إلى المعبر الذي فقده الجيش السوري في العام 2015.

وكان الجيش السوري، قد شن هجوما واسعا في درعا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث سيطر أخيرا على عدة مواقع بالقرب من الحدود مع الأردن قبل السيطرة على معبر نصيب الرسمي اليوم.