مونديال 2018 (ربع النهاية) : المنتخب البلجيكي يفوز على نظيره البرازيلي ويتأهل إلى دور نصف النهاية لملاقاة فرنسا

التحق المنتخب البلجيكي بنظيره الفرنسي في دور نصف نهاية كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا بعد فوزه على البرازيل أحد أبرز المرشحين للقب 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء هذا الجمعة في قازان برسم دور ربع النهاية.

وسجل فرناندينيو(13 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وكيفن دي بروين (د31)هدفي بلجيكا التي بلغت المربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخها وريناتو أغوستو(76) هدف البرازيل التي تبخر حلمها بلقب عالمي سادس.

وتلتقي بلجيكا في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في سان بطرسبورغي مع فرنسا التي تفوقت على الاوروغواي 2-0 في سامارا في وقت سابق اليوم.

المصدر: واج