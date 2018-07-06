سباحة : رجال اتحاد الجزائر في الطليعة والبتروليات تهيمن على المنافسة

أضاف اتحاد الجزائر ثلاثة ألقاب لرصيده، ليتصدر طليعة الترتيب مؤقتا عند الرجال بمجموع سبع ذهبيات، بالمقابل فرضت سباحات المجمع الرياضي البترولي منطقهن على باقي المتنافسات بحصدهن اللقب العاشر، في ختام السباقات النهائية لليوم الثالث من بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة في الحوض الكبير (4-8 يوليو)، ظهيرة هذا الجمعة، بمسبح حسان خيتمان بحيدرة (الجزائر العاصمة).

وفاز أشبال مدرب اتحاد الجزائر علي معنصري، بالسباقات الثلاثة المبرمجة بالجمعة، فبالبداية كانت مع السباح الصاعد منصف بالأمان (17 سنة)، الذي نال ذهبية سباق 200 متر على الصدر (2 د 20 ثا 43ج)، متفوقا على عبد الرزاق سيار من المجمع البترولي (2 د 23 ثا 87 ج) وزميله أيمن بن عبيد (2 د 26 ثا 88 ج).

ليضيف لونيس خندريش لأبناء"سوسطارة"(21 سنة) ثنائية مستحقة، بسيطرته على سباقي 400 متر سباحة حرة (4 د 00 ثا 42 ج) و 200 متر فراشة (2 د 03 ثا 63 ج).

وصرح خندريش عقب تتويجه "فوزي بالسباقين لم يكن سهلا، لاسيما مع الإصابة التي أعاني منها على مستوى الظهر والتي تعاودني في كل مرة منذ سنتين.

كنا متخوفين من تضييع أحد السباقين، لكن تمكنت من تسييرهما، فبعد الفوز بـ 400 متر سباحة حرة بصعوبة أمام زميلي في الفريق ومنافسي أنيس جاب الله.

ورغم الآلام التي شعرت بها في ظهري، لكني قررت رفقة مدربي خوض السباق وانتصرت به بفضل من الله. حصيلتي منذ بداية البطولة هي 4 ذهبيات واحدة منها في التتابع".

واختتم بطل الجزائر حديثه "أنا فخور ذلك لأنه صراحة لم أكن أتوقع بلوغ هذه النتائج بسبب الإصابة والتعب جراء انشغالي بامتحانات شهادة الليسانس التي نلتها مؤخرا وكذا إرهاق شهر رمضان. الأمور لم تكن سهلة لكن بفضل دعم عائلتي ومدربي معنصري حققت نتائج جيدة".

ويتصدر رجال اتحاد الجزائر المركز الأول في الترتيب العام المؤقت بمجموع 7 ذهبيات 5 فضيات وبرونزيتين، متبوعين بالمجمع البترولي الذي بحوزته 4 ذهبيات و 4 فضيات.

مع الإشارة، بسحب المنظمين ذهبية سباق 100 متر على الظهر من اتحاد الجزائر التي فاز بها الأمس الخميس رياض بوحميدي، بسبب عدم تقدمه لاستلام ميداليته،حسبما تنص عليه قوانين الاتحادية.

ولدى السيدات تمكنت البتروليات من حصد المعدن النفيس في ثلاث نهائيات من أصل أربعة، أولها سباق 100 متر على الصدر الذي انتصرت فيه رانيا نفسي (1 د 16 ثا

06 ج)، تلتها نسرين مجاهد التي توجت بلقب 100 متر سباحة حرة (58 ثا 34 ج)، في حين عاد لقب 1500 متر سباحة حرة إلى ماجدة شيباراكة (18 د 19 ثا 17 ج).

من جانبها إفتكت السباحة الصاعدة لنادي ساحل نوتيك الأبيار إيمان زيتوني (14سنة) لقب سباق 200 متر على الظهر بزمن (2 د 26 ثا 20 ج)، كما حصد رباعي المجمع البترولي ذهبية سباق أربع مرات 100 متر سباحة حرة المختلط بتوقيت (3 د 43 ثا 83 ج).

وبالتالي تواصل البتروليات العزف المنفرد في الصدارة برصيد 10 ذهبيات، 4 فضيات وبرونزية واحدة، متبوعات بساحل نوتيك الأبيار بواقع ذهبيتين، 3 فضيات و 4 برونزيات.

من جانبه قال المدير الفني الوطني بالنيابة للاتحادية الجزائرية عبد القادر كاوة أن سباحي النخبة الوطنية أكدوا نتائجهم الجيدة"هناك أزمنة حسنة في سباقي 200 متر فراشة و 200 متر على الصدر(رجال)، ما يعني أن المستوى في تصاعد مقارنة بالبداية"، مضيفا "غالبية سباحي النخبة أثبتوا مستواهم، بالرغم من أننا لا ننتظر نتائج كبيرة وأرقام قياسية كثيرة بالنظر إلى الرزنامة الدولية المكثفة لهذه السنة والتحضيرات المتواصلة من طرف السباحين، بداية بالألعاب المتوسطية بإسبانيا، البطولة العربية بتونس، ثم الألعاب الإفريقية للشباب والبطولة الإفريقية بالجزائر، وأخيرا بطولة العالم".

برنامج اليوم الرابع / السبت 7 يوليو 2018 :

الحصة الخامسة (التصفيات - 00ر09 سا):

- سباق 50 متر على الصدر (سيدات)

- سباق 50 متر سباحة حرة (رجال)

- سباق 800 متر سباحة حرة (سيدات)

- سباق 200 متر أربع سباحات (رجال)

- سباق 200 متر فراشة (سيدات)

- سباق 200 سباحة حرة (رجال)

- سباق أربع مرات 100 متر أربع سباحات (سيدات)

- سباق أربع مرات 100 متر أربع سباحات (رجال)

الحصة السادسة (النهائيات - 00ر17 سا):

- سباق 50 متر على الصدر (سيدات)

- سباق 50 متر سباحة حرة (رجال)

- سباق 800 متر سباحة حرة (سيدات)

- سباق 200 متر أربع سباحات (رجال)

- سباق 200 متر فراشة (سيدات)

- سباق 200 سباحة حرة (رجال)

- سباق أربع مرات 100 متر أربع سباحات (سيدات)

- سباق أربع مرات 100 متر أربع سباحات (رجال).