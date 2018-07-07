سوء استعمال المكيفات الهوائية قد يسبب أمراض عديدة

يشهد استعمال المكيفات الهوائية ارتفاعا محسوسا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ويؤدي سوء استعمال هذه الوسائل إلى التسبب في أمراض مختلفة لدى المواطنين، تتعلق أساسا بالأمراض التنفسية وتشنج العضلات والصداع وآلام في المفاصل وغيرها.

وقال إلياس مرابط، طبيب بالمؤسسة الصحية الجوارية بالأربعاء بالبلدية، في تصريح أدلى به للقناة الأولى، إن سوء استعمال المكيفات الهوائية قد يولد عدة أمراض، فهو ينصح قائلا:" يجب على الفرق بين درجة الحرارة المسجلة في المكيف الهوائي وبين درجة حرارة الجسم أن لا يكون كبيرا" وأن لا يتم تخفيض درجة المكيف الهوائي قبل أن يبرد الجسم.

كما حذر من التعرض للمكيفات الهوائية إن كان الشخص مبتلا بسواء بالعرق أو بالماء.

هذا وينصح الكثير من الخبراء بعدم تجاوز درجة الحرارة المسجلة بالمكيف 5 درجات مقارنة بالمحيط.