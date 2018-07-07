مونديال-2018 : انجلترا تعبر إلى المربع الذهبي بعد فوزها على السويد (2-0)

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي مونديال-2018 إثر تغلبه على نظيره السويدي بنتيجة (2-0) الشوط الاول (1-0) اليوم السبت بملعب سامارا، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم الجارية بروسيا.

وأحرز هدفي الانجليز كل من هاري ماغواير في الدقيقة (30) وديلي ألي (د 58).

ويلتقي الانجليز في المربع الذهبي بالفائز من المباراة الأخيرة في دور ربع النهائي، والتي تجمع بين كرواتيا وروسيا مساء اليوم السبت بسوتشي ابتداء من (00ر19 بتوقيت الجزائر).

ويلعب منتخب "الأسود الثلاثة" مباراته نصف النهائية يوم الأربعاء 11 جويلية بملعب لوجنيكي بموسكو على (00ر19) بتوقيت الجزائر.

وبهذا تتأهل انجلترا إلى نصف نهائي المونديال لأول مرة منذ طبعة 1990 التي احتضنتها إيطاليا.

كما يعد أول فوز للإنجليز على السويد في نهائيات كأس العالم، بعدما تعادلا مرتين، الأولى بنتيجة (1-1) في مونديال 2002 بكوريا واليابان، والثانية بنتيجة (2-2) في مونديال 2006 بألمانيا.