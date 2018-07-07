كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة هذا السبت بالجزائر العاصمة،أنه تم سحب رخصة تنظيم العمرة من 14 وكالة سياحية من مجموع 224 بسبب"التجاوزات"المسجلة في تنظيم رحلات العمرة وعدم احترام بنود دفتر الشروط الذي تم وضعه لهذا الغرض.

وأوضح عزوزة في لقاء خصص لتقييم أداء وكالات السياحية والأسفار وشركات النقل وكذا الشركاء الفاعلين في عملية الحج والعمرة، ان أزيد من 400 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة خلال هذا الموسم من بينهم أزيد من 100 ألف قاموا بأداء هذه الشعيرة خلال شهر رمضان المنصرم.

وأضاف ان هذا الموسم سجل"تحسنا"في الأداء بالرغم من"النقائص"الملاحظة على بعض وكالات السياحة والأسفار في تطبيقها لدفتر الشروط.

وفي موضوع متصل، أكد عزوزة أن ديوان الحج والعمرة سيواصل جهوده من أجل تحسين ظروف إقامة الحجاج في البقاع المقدسة، مشيرا إلى أن الجزائر"تولي أهمية كبيرة لهذه الشعيرة الدينية ولن تسمح بالمساس بسمعة حجاجنا وبلادنا، وهذا تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة".

ودعا بهذا الخصوص كل الوكالات المعتمدة إلى الالتزام بالشروط والتدابير التي تم وضعها من أجل "التكفل بحجاجنا الميامين وتمكينهم من أداء مناسك الحج في أحسن الظروف".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج