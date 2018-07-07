وفـاة 60 شخصا غرقا في الشواطئ والمسطحات المائية منذ الفاتح جــــوان

لقي 60 شخصا حتفهم غرقا في الشواطئ والمسطحات المائية منذ الفاتح يونيو الماضي، حسب حصيلة كشفت عنها هذا السبت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالاعلام بالحماية المدنية ، الملازم الاول نسيم برناوي أن جهاز حراسة الشواطئ والاستجمام سجل منذ الفاتح يونيو الماضي"وفاة 24 شخصا من بينهم 12 في الشواطئ المسموحة و 12 آخرين في الشواطئ الممنوعة،كما تم خلال ذات الفترة تسجيل وفاة 36 شخصا على مستوى المسطحات المائية (4 أشخاص في السدود، 6 في الأودية، 14 في المجمعات المائية، 9 في البرك المائية،إلى جانب ثلاثة(3) أشخاص في الأحواض المائية".

من جهة أخرى سجلت مصالح الحماية المدنية منذ يوم الأربعاء الماضي 31 حادث مرور أودى بحياة 30 شخصا وإصابة 96 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية.

وخلال نفس الفترة، تم إخماد 58 حريقا تسببت في خسائر قدرت بـ 204 هكتار من الغابات، 723 هكتار من القمح، 9 هكتارات من الشعير، 17 هكتار أعشاب جافة، 15140حزمة تبن، 697 نخلة و 1162 شجرة مثمرة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج