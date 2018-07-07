كأس العــالم 2018 : كــرواتيا تقصي روسيا وتلـــتحق بإنجلتـرا فـي المــربع الذهبـــي

أكملت كرواتيا عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد فوزها ، سهرة هذا السبت ، على منتخب روسيا بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما، في اطار منافسات دور الثمانية من المونديال.

وافتتح دينيس تشيرشيف باب التسجيل لروسيا في الدقيقة الـ 31 من تسديدة رائعة، ثم عدل أندريه كراماريتش النتيجة في الدقيقة الـ 39، ليضيف دوماغوي فيدا الهدف الثاني للكروات في الدقيقة الـ 101، قبل أن يرجح ماريو فرنانديز الكفة ثانية في الدقيقة الـ 115 لصالح الدببة الروسية التي انتهت مسيرتها بضربات الترجيح في مباراة مثيرة.

وتم اختيار لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، كأفضل لاعب في اللقاء، بعدما قاد كرواتيا إلى المربع الذهبي للمونديال، للمرة الثانية في تاريخهها، والأولى منذ نسخة 1998.

وستواجه كرواتيا ،الأربعاء المقبل، إنجلترا التي حجزت مكانة في المربع الذهبي بعد فوزها في وقت سابق من هذا السبت على السويد بثنائية نظيفة، بينما تواجه فرنسا بلجيكا في المباراة نصف النهائية الثانية يوم الثلاثاء المقبل .

المصدر الاذاعة الجزائرية