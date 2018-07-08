انخفاض الإنتاج الصناعي العمومي في الثلاثي الأول 2018

عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي انخفاضا قدر بـ 7ر0 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وعرف قطاع المحروقات الإنتاج تراجعا بنسبة 6ر3 % ,حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و قد تأثر نشاطان بهذا الانخفاض للمحروقات و هما إنتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي و تمييع الغاز الطبيعي. و بالتالي فان إنتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 8ر2 % في حين ان تمييع الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 3ر13 %.

بالمقابل فان نشاط تصفية البترول و الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا قدره 2 % في الثلاثي الأول من 2018 .

بصفة عامة فان الديوان الوطني للإحصائيات يشير الى ان قطاع الطاقة (كهرباء و المحروقات) تميز بنمو قدره 4 % قريبا من النسبة المسجلة في الثلاثي الأخير من سنة 2017 (5ر4 %) و لكن مرتفعا قليلا مقارنة بالنسبة المسجلة في الثلاثي الأول لسنة 2017 (5ر3 %).

من جهة اخرى يشير الديوان بان قطاع المناجم والمحاجر سجل انخفاضا قدره 4ر17 % في الثلاثي الأول من 2018.

و في هذا الصدد, فقد تبين انه باستثناء استخراج الحديد الخام الذي سجل نموا قدره 3ر21 % وخام الحديد و المواد المعدنية بارتفاع قدره 6ر42 % فان الباقي عرف انخفاضا.

وعرفت صناعات الحديد والصلب, التعدين , الميكانيك ,والكهرباء انخفاضا قدره 4ر15 % بعد زيادة قدرها 2ر6 % المسجلة في الثلاثي الأخير من 2017.

و ساهمت العديد من النشاطات في هذه الحصيلة السلبية من بينها تلك المتعلقة بإنتاج المعدات الوسيطة الحديدية والميكانيكية و الالكترونية و الصلب و تحويل الفولاذ و الحديد.

و تم تسجيل ارتفاعا ملحوظا في صناعة معدات التجهيزات الالكترونية و التجهيزات المعدنية.

و فيما يخص إنتاج مواد البناء فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 3ر16 % في الثلاثي الأول من 2018.

ماعدا إنتاج بعض المواد التابعة لمواد البناء و المواد الحمراء التي عرفت انخفاضا قدره 8ر3 % فان الباقي تميز بمعدلات ايجابية.

و لقد تم تسجيل ارتفاعا في صناعة الروابط(الألياف الهيدروليكية) بنسبة 6ر17 % و لقد شهدت أيضا إنتاج المواد الاسمنت و مختلف مواد البناء ارتفاعا كبيرا بنسبة 6ر57 % في حين أن صناعة الزجاج سجلت ارتفاعا قدره 2ر7 %.

من جهة أخرى فقد تراجعت الصناعات الكمياوية بنسبة 3ر1 % حتى و لو كان انخفاض معتدل مقارنة بالنسبة المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية (-3ر8).

و لقد لوحظ أن هذا المعدل تم تسجيله على مستوى كل النشاطات التابعة للقطاع.

و لقد تم أيضا تسجيل ارتفاعا مقبولا للمواد الصيدلانية و المواد البلاستيكية الأخرى.

و فيما يخص الصناعات الغذائية فقد ارتفعت بنسبة 7ر2 ولكن اقل من النسبة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي (2ر6 %).

و هذا المعدل الايجابي تم ملاحظته على مستوى نشاط الحبوب (8ر6 %) و إنتاج المواد الغذائية للحيوانات (+8ر17).

أما فيما يتعلق بصناعة الحليب فانخفض الإنتاج إلى 6ر1 % في حين أن إنتاج التبغ و الكبريت انخفض بـ 2ر8 %.

ولقد توسع انخفاض الإنتاج إلى الصناعات النسيجية بنسبة 9 % في الثلاثي الاول 2018.

ولوحظ هذا المعدل أيضا على مستوى المواد الوسيطة و التي عرفت انخفاضا بـ 6ر15 % في حين ان مواد الاستهلاك سجلت ارتفاعا حوالي 11 %.

و فيما يتعلق بالجلد و الأحذية فإنتاجهم انخفض إلى 3ر9 % في الثلاثي الأول 2018 و كان هذا الانخفاض ملحوظا أكثر على مستوى المواد الوسيطة.

و سجلت الصناعات الورقية و الخشب معدلات سلبية قدرت بـ 5ر11 % خلال الثلاثي الأول 2018 و شهد انخفاضا قدره 5ر30 % من الإنتاج على مستوى صناعة الأثاث التي أثرت كثيرا على هذه النسبة المسجلة.

و لقد عرفت النجارة العامة انخفاضا قدره1 ر2 % غير أن تحويل الورق و صناعة الفلين سجلوا ارتفاعا بنسبة 2ر15 % فيما يخص تحويل الورق و 31 % فيما يخص صناعة الفلين.

المصدر: واج