انخفاض الإنتاج الصناعي العمومي في الثلاثي الأول 2018

08/07/2018 - 12:10

عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي انخفاضا قدر  بـ 7ر0 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام  السابق، وعرف قطاع المحروقات الإنتاج تراجعا بنسبة 6ر3 % ,حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و قد تأثر نشاطان بهذا الانخفاض للمحروقات و هما إنتاج البترول الخام و  الغاز الطبيعي و تمييع الغاز الطبيعي. و بالتالي فان إنتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 8ر2 %  في حين ان تمييع الغاز الطبيعي انخفض بنسبة 3ر13 %.

بالمقابل فان نشاط  تصفية البترول و الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا قدره 2 %  في الثلاثي الأول من 2018 .

بصفة عامة فان الديوان الوطني للإحصائيات  يشير الى ان قطاع الطاقة (كهرباء و  المحروقات) تميز بنمو قدره 4 %  قريبا من النسبة المسجلة في الثلاثي  الأخير من سنة 2017 (5ر4 %) و لكن مرتفعا قليلا مقارنة بالنسبة المسجلة  في الثلاثي الأول لسنة 2017 (5ر3 %).

من جهة اخرى يشير الديوان بان قطاع  المناجم والمحاجر سجل انخفاضا  قدره 4ر17 %  في الثلاثي الأول من 2018.

و في هذا الصدد, فقد تبين انه باستثناء استخراج الحديد الخام الذي سجل نموا  قدره  3ر21 % وخام الحديد و المواد المعدنية بارتفاع قدره 6ر42 %  فان الباقي عرف انخفاضا.

وعرفت  صناعات الحديد والصلب, التعدين , الميكانيك ,والكهرباء انخفاضا قدره  4ر15 %  بعد زيادة  قدرها 2ر6 % المسجلة في الثلاثي الأخير من 2017.

و ساهمت  العديد من النشاطات في هذه الحصيلة السلبية  من بينها تلك  المتعلقة بإنتاج المعدات الوسيطة الحديدية والميكانيكية و الالكترونية  و  الصلب و تحويل الفولاذ و الحديد.

و تم تسجيل ارتفاعا ملحوظا في صناعة معدات التجهيزات الالكترونية و  التجهيزات المعدنية.

و فيما يخص إنتاج مواد البناء فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 3ر16 % في الثلاثي  الأول من 2018.

ماعدا إنتاج بعض المواد التابعة لمواد البناء و المواد الحمراء التي عرفت  انخفاضا قدره 8ر3 % فان الباقي تميز بمعدلات ايجابية.

و لقد تم تسجيل ارتفاعا في صناعة الروابط(الألياف الهيدروليكية)  بنسبة  6ر17 % و لقد شهدت أيضا إنتاج المواد الاسمنت و مختلف مواد البناء ارتفاعا كبيرا  بنسبة 6ر57  %  في حين أن صناعة الزجاج  سجلت ارتفاعا قدره 2ر7 %. 

من جهة أخرى فقد  تراجعت الصناعات الكمياوية بنسبة 3ر1 % حتى و لو كان  انخفاض معتدل  مقارنة بالنسبة المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية (-3ر8). 

و لقد لوحظ أن هذا المعدل تم تسجيله على مستوى كل النشاطات التابعة للقطاع.

و لقد تم أيضا تسجيل ارتفاعا مقبولا للمواد  الصيدلانية و المواد البلاستيكية  الأخرى.

و فيما يخص الصناعات الغذائية فقد ارتفعت بنسبة 7ر2 ولكن اقل من النسبة  المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي (2ر6 %).

و هذا المعدل الايجابي تم ملاحظته على مستوى نشاط الحبوب (8ر6 %) و  إنتاج المواد الغذائية للحيوانات (+8ر17).

أما فيما يتعلق بصناعة الحليب فانخفض الإنتاج إلى 6ر1 %  في حين أن  إنتاج التبغ و الكبريت انخفض بـ 2ر8 %.

ولقد توسع انخفاض الإنتاج  إلى الصناعات النسيجية بنسبة 9 % في الثلاثي  الاول 2018.

ولوحظ هذا المعدل أيضا على مستوى المواد الوسيطة و التي عرفت انخفاضا بـ 6ر15  % في حين ان مواد الاستهلاك  سجلت ارتفاعا حوالي 11 %.

و فيما يتعلق بالجلد و الأحذية فإنتاجهم انخفض إلى 3ر9 % في الثلاثي  الأول 2018 و  كان هذا الانخفاض ملحوظا  أكثر على مستوى المواد الوسيطة.

و سجلت الصناعات الورقية و الخشب  معدلات سلبية قدرت بـ 5ر11 %  خلال   الثلاثي الأول 2018 و شهد انخفاضا قدره 5ر30 % من الإنتاج على مستوى  صناعة الأثاث التي أثرت كثيرا على هذه النسبة المسجلة. 

و لقد عرفت النجارة العامة انخفاضا قدره1 ر2 % غير أن تحويل الورق و  صناعة الفلين  سجلوا ارتفاعا بنسبة 2ر15 % فيما يخص تحويل الورق و 31  % فيما يخص صناعة الفلين.

المصدر: واج

 

أوسمة:

اقتصاد

طالع ايضاً

انخفاض أسعار الإنتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الثاني لـ 2017