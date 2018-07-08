ريغبي أفريكا سيلفر كأس -2018 : فوز الجزائر على السينغال

فاز المنتخب الجزائري للريغبي على نظيره السينغالي بنتيجة 22-18 هذا الأحد بتولوز( فرنسا)، لحساب الجولة الأولى لدورة المجموعات شمال إفريقيا للريغبي- افريكا سيلفر كاب ( 8-14 يوليو).

وتجرى الدورة التي نظمتها الكونفديرالية الإفريقية للريغبي، بحضور ستة منتخبات، موزعين على مجموعتين من ثلاثة فرق، منها الجزائر التي تطمح لافتكاك بطاقة مؤهلة لكأس إفريقيا- المستوى الأول-2019 .

وتحتضن مدينة تولوز بفرنسا ، دورة المجموعات لشمال إفريقيا، التي تجمع بالإضافة إلى الجزائر، كوت ديفوار- السينغال،بينما تقام مباريات منطقة الجنوب بمفليرا بزامبيا، حيث تتلاقى الفرق المحلية لبستوانا ، مدغشقر للتنافس من اجل الظفر بمكان في النهائي.

بعد المواجهة بين الفرق في المجموعات، يلتقي متصدرا كل مجموعة في النهائي، يوم 25 اغسطس، من أجل حجز مقعد في كأس إفريقيا-المستوى الأول-2019 في بلد سيتم التعرف عليه لاحقا، حسبما سيسفر عنه ترتيب الفرق عقب مباريات المجموعات.

وستكون الجزائر معفية من مباراة الجولة الثانية، المبرمجة يوم الأربعاء قبل مواجهة كوت ديفوار، خلال الجولة الثالثة، السبت المقبل (00ر14سا بالتوقيت الجزائري) في ختام الدورة .

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج