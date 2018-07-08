سباحة : اتحاد الجزائر يتوج باللقب عند الرجال والمجمع البترولي لدى السيدات

توج فريق اتحاد الجزائر بلقب البطولة الوطنية المفتوحة برصيد 11 ذهبية، مُزيحا بذلك"غريمه التقليدي" المجمع البترولي الذي سيطر على اللقب منذ سنة 2014، بينما فازت البتروليات باللقب عن جدارة واستحقاق بمجموع 17 ذهبية، عقب اختتام منافسات اليوم الخامس والأخير من بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة في الحوض الكبير، ظهيرة اليوم الأحد، بمسبح حسان خيتمان بحيدرة (الجزائر).

ونجح رجال اتحاد الجزائر في انتزاع اللقب باستحقاق، بعدما أحرزت عناصره نتائج جيدة خلال أيام المنافسة، لاسيما بقيادة الرباعي لونيس خندريش، منصف بلمان، رياض بوحميدي وأنيس جاب الله، حيث تمكنوا من احتلال المركز الأول في الترتيب العام للميداليات (رجال)،بحصدهم 24 ميدالية، تفاصيلها 11 ذهبية، 10 فضية و 3 برونزيات.

وبالتالي تمكن"أبناء سوسطارة"من العودة إلى الواجهة ونيل لقب هذا الموسم عند الرجال، بعد غياب عن المركز الأول دام أربعة مواسم كاملة، وذلك بفضل قيادة الطاقم الفني الجديد المتكون من المدرب علي معنصري ومساعده صالح لرقم.

واكتفى المجمع الرياضي البترولي بالصف الثاني بمجموع 20 ميدالية (9 ذهبيات، 5 فضيات و 6 برونزيات)، بينما عادت المرتبة الثالثة لساحل نوتيك الأبيار بأربع ميداليات (2 فضية و 2 برونزية).

واعتبر معنصري أن اللقب الذي أحرزه الاتحاد جاء بفضل المجهودات التي بذلها أشباله، حيث صرح قائلا"حصيلتنا جد إيجابية وسباحونا قدموا ما عليهم.

التحضيرات الشاقة التي قمنا بها خلال شهر رمضان أتت بثمارها"، مضيفا"نستحق هذا اللقب لأننا انتزعناه من المجمع البترولي الذي يسيطر على البطولة الوطنية المفتوحة منذ سنوات بفضل سباحيه الذين ينشطون في فرنسا. هذا أمر مشجع وعلينا مواصلة العمل من أجل العودة مجددا على الساحة الوطنية".

واختتم مدرب الاتحاد حديثه"أنا سعيد بالنتائج التي حققها خندريش العائد إلى مستواه، بالرغم من أنه لازال يعاني من إصابة على مستوى الظهر، لقدت تحصل على أربعة ألقاب وهو أكثر سباح متوج في هذه البطولة، أتمنى أن يواصل على هذا المنهاج مستقبلا، أنا سعيد كذلك بالنتائج التي أحرزتها عناصرنا الشابة : بلمان، بوحميدي وبوعشير الذين يحضرون للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر(18-28 يوليو)".

ولدى السيدات، أحرزت البتروليات اللقب، كما كان متوقعا وبدون منازع، برصيد 26 ميدالية (17 ذهبية، 5 فضيات و 4 برونزيات)، ويعود الفضل في ذلك إلى سباحاته الدوليات، رانيا نفسي، ماجدة شيباراكة والوافدة الجديدة نسرين مجاهد، وكذا السباحة الصاعدة مريم خالدي (14 سنة).

من جانبه قال مدرب المجمع الرياضي البترولي عبد القهار كوحيل :"عند السيدات، سيطرنا على المنافسة بالطول والعرض، لاسيما بفضل عناصرنا الدولية وكذا الصاعدة مثل مريم خالدي من الصغريات التي حققت عدة ميداليات وبتوقيت جيد خاصة في 200 متر فراشة ونحن سعداء بهذا التتويج الجديد".

وواصل مدرب المجمع حديثه"عند الرجال، ضيعنا اللقب بفارق ميداليتين فقط ونحن راضون بنتائج شبابنا، مع الإشارة لانسحاب سحنون الذي كان بإمكانه حصد خمس ميداليات أخرى والذي عاد إلى مرسيليا للتركيز على تحضيراته للمواعيد الدولية التي تنتظره، أهنأ اتحاد الجزائر الذي يستحق اللقب وكانت بيننا منافسة شريفة ما ساهم في رفع مستوى هذه البطولة الوطنية".

وبخصوص الترتيب العام للميداليات المختلط (رجال وسيدات)، نال المجمع البترولي اللقب بواقع 42 ميدالية (28 ذهبية، 10 فصية و 4 برونزية)، متوفقا على اتحاد الجزائر بمجموع 35 ميدالية (11 ذهبية، 18 فضية و 6 برونزية)، وساحل نوتيك الأبيار بـ 19 ميدالية (3 ذهبية، 9 فضية و 7 برونزية).

وجرت منافسات بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة بالحوض الكبير (50 متر)،على مدار خمسة أيام (4-8 يوليو)، بمعدل حصتين يوميا، بمسبح حيدرة،عوضا عن مسبح 5 جويلية الأولمبي المغلق لأشغال التهيئة تحسبا للألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر.

وشارك في هذه الطبعة أكثر من 290 سباح وسباحة من 39 ناديا، ينتمون إلى الرابطات الولائية التالية : الجزائر، تيبازة، بومرداس، بجاية، بسكرة، تيزي وزو، وهران، تلمسان، البليدة، باتنة، سطيف، قسنطينة وجيجل.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج