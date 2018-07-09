بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة : اتحاد الجزائر يتوج باللقب عند الرجال والمجمع البترولي لدى السيدات

توج فريق اتحاد الجزائر بلقب البطولة الوطنية المفتوحة برصيد 11 ذهبية, مُزيحا المجمع البترولي الذي سيطر على اللقب منذ سنة 2014, بينما فازت البتروليات باللقب عن جدارة واستحقاق بمجموع 17 ذهبية, عقب اختتام منافسات اليوم الخامس والأخير من بطولة الجزائر المفتوحة للسباحة في الحوض الكبير, ظهيرة الأحد, بمسبح حسان خيتمان بحيدرة بالجزائرالعاصمة.

ونجح رجال اتحاد الجزائر في انتزاع اللقب باستحقاق, بعدما أحرزت عناصره نتائج جيدة خلال أيام المنافسة, سيما بقيادة الرباعي لونيس خندريش, منصف بلمان, رياض بوحميدي وأنيس جاب الله, حيث تمكنوا من احتلال المركز الأول في الترتيب العام للميداليات (رجال), بحصدهم 24 ميدالية, تفاصيلها 11 ذهبية, 10 فضية و 3 برونزيات.

وبالتالي تمكن "أبناء سوسطارة" من العودة إلى الواجهة ونيل لقب هذا الموسم عند الرجال, بعد غياب عن المركز الأول دام أربعة مواسم كاملة, وذلك بفضل قيادة الطاقم الفني الجديد المتكون من المدرب علي معنصري ومساعده صالح لرقم.

واكتفى المجمع الرياضي البترولي بالصف الثاني بمجموع 20 ميدالية (9 ذهبيات, 5 فضيات و 6 برونزيات), بينما عادت المرتبة الثالثة لساحل نوتيك الأبيار بأربع ميداليات (2 فضية و 2 برونزية).

ولدى السيدات, أحرزت البتروليات اللقب, كما كان متوقعا وبدون منازع, برصيد 26 ميدالية (17 ذهبية, 5 فضيات و 4 برونزيات), ويعود الفضل في ذلك إلى سباحاته الدوليات, رانيا نفسي, ماجدة شيباراكة والوافدة الجديدة نسرين مجاهد, وكذا السباحة الصاعدة مريم خالدي (14 سنة).

وبخصوص الترتيب العام للميداليات المختلط (رجال وسيدات), نال المجمع البترولي اللقب بواقع 42 ميدالية (28 ذهبية, 10 فصية و 4 برونزية), متوفقا على اتحاد الجزائر بمجموع 35 ميدالية (11 ذهبية, 18 فضية و 6 برونزية), وساحل نوتيك الأبيار بـ 19 ميدالية (3 ذهبية, 9 فضية و 7 برونزية).

وشارك في هذه الطبعة أكثر من 290 سباح وسباحة من 39 ناديا, ينتمون إلى الرابطات الولائية التالية : الجزائر, تيبازة, بومرداس, بجاية, بسكرة, تيزي وزو, وهران, تلمسان, البليدة, باتنة, سطيف, قسنطينة وجيجل.