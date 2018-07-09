إنشاء مجموعة عمل مكلفة بجرد وفهرسة المخطوطات الجزائرية

تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين المجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الأعلى للغة العربية مكلفة بجرد وإحصاء وفهرسة المخطوطات الجزائرية.

وأوضح بيان للمجلس الاسلامي الاعلى هذا الأحد أنه "بموجب هذا الاتفاق, ستقوم هذه المجموعة بإحصاء وجرد وفهرسة هذه المخطوطات عبر القيام بمسح علمي شامل ودقيق لها في مختلف مواقع تواجدها".

كما ستعمل مجموعة العمل المشتركة - يضيف ذات المصدر- على "وضع منصة إلكترونية تفاعلية لفهرسة المخطوطات الجزائرية تكون في متناول الباحثين بغية تسهيل البحوث والدراسات العلمية".

ويشمل نشاط المجموعة أيضا "رصد عام لتراث المخطوط الجزائري, انطلاقا من الخريطة الوطنية لخزائن المخطوطات وذلك بالاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة, الى جانب تنظيم ندوات متخصصة عبر مختلف مناطق الوطن تتضمن عرض أعمالها وتكريم العائلات والأسر العلمية التي تمتلك المخطوطات نظير مجهوداتها في الحفاظ عليها والسعي إلى تشجيعها على وضع كنوز المخطوطات في متناول الباحثين والأكاديميين".