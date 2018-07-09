مصطفى تيبورتين : مشاورات مع وزارة السكن لاستصدار دفتر شروط نموذجي ومرن للمهندسين المعماريين الشباب

كشف رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين مصطفى تيبورتين أن المجلس بصدد دراسة مشروع دفتر شروط نموذجي لتسهيل عملية إدماج المهندسين المعماريين الشباب في الاستفادة من المشاريع التنموية .

وفي هذا الجانب أكد مصطفى تيبورتين على هامش تخرج دفعة جديدة للمهندسين المعماريين بالعاصمة أمس الأحد دخول المجلس في مناقشات مع وزارة السكن والعمران والمدينة لاستصدار دفتر شروط نموذجي جديد يكون مرن و يراعى فيه منح تسهيلات أكثر للمهندسين المعماريين الشباب من أجل الاستفادة من الصفقات التي تطرحها السلطات العمومية و المتعلقة بالمشاريع التنموية .

كما أعلن المتحدث ذاته عن تنظيم الجلسات الوطنية حول الهوية المعمارية الجزائرية مع نهاية العام الجاري.

من جهتهم رافع المهندسون المعماريون الشباب من أجل تبسيط دفترالشروط كإعادة النظر في بند امتلاكهم لرأس مال هام ومنحهم الفرصة للاستفادة من بعض المشاريع التنموية في مجال البناء والتعمير.

المصدر : الاذاعة الجزائرية