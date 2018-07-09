القيادة الفلسطينية تؤكد أنها لن تمرر خطة السلام الأمريكية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بخطة السلام الأمريكية ولن تسمح لها بأن تمر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)،عن الرئيس محمود عباس قوله، خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" مساء أمس الأحد في مدينة رام الله ،"من القضايا التي لابد أن نركز عليها خلال الفترة المقبلة هذه المسيرات وكيفية التعامل معها، لأنه أمامنا صفقة العصر وكما تعلمون أننا اتخذنا موقفا منها وأكدنا للعالم أننا ضدها ولن نقبلها ولن نسمح لها بأن تمر".

وقال في هذا الصدد "إن أشقاءنا العرب أكدوا لنا أنهم ضد صفقة العصر، بالإضافة إلى أن هناك دولا في العالم من أوروبا وآسيا وإفريقيا وغيرها أيضا،بدأت تستبين بأن صفقة العصر لا يمكن أن تمر".

وتحدث الرئيس الفلسطيني، عن القرارات التي اتخذتها حكومة الإحتلال الإسرائيلية والكنيست باقتطاع قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية كرواتب لعائلات الشهداء والأسرى قائلا " نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا فيما يتعلق بهذا الأمر".

وأضاف أن "المال الذي تعترض إسرائيل على دفعه لعائلات القتلى والأسرى لن نسمح لأحد بأن يتدخل فيه، هؤلاء قتلانا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا عام 1965".

وتطرق الرئيس عباس،إلى قضية المصالحة الوطنية، وقال بشأنها "إن هناك اتصالات بين الاشقاء في مصر وقادة حركة (حماس) حول المصالحة".