توقيف عنصر دعم للجماعات الارهابية بمستغانم وتدمير لغم تقليدي الصنع بالمدية

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الاحد, من توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية مستغانم فيما دمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع بولاية المدية, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهابي أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 08 جويلية 2018 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى إثر عملية بحث وتمشيط بالمدية بالناحية العسكرية الأولى لغما تقليدي الصنع".

"وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من الجلفة بالناحية العسكرية الأولى وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية وتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ثلاثة تجار مخدرات وحجزوا 13.8 كيلوغرام من الكيف المعالج و148 قرص مهلوس وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن ومولد كهربائي ومطرقة ضاغطة، في حين تم توقيف أربعة مهربين بتيارت بالناحية العسكرية الثانية وبسكرة بالناحية العسكرية الرابعة وحجز 9189 وحدة من مختلف المشروبات و855 كيلوغرام من مادة التبغ", حسب المصدر ذاته.

من جهة أخرى "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 04 أشخاص بحوزتهم بندقية تقليدية الصنع ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة فيما أوقف عناصر حرس الحدود 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية", يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.