وفاة 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح خلال 24 ساعة في حوادث مرور

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 7 حوادث مرور خطيرة خلال الفترة الممتدة بين الـ 8 و الـ9 جويلية الجاري حسبما أفادت به هذا الاثنين حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وكانت أثقل حصيلة سجلتها ذات المصالح بولاية قالمة بوفاة شخصين وإصابة شخص أخر على إثر انقلاب جرار للفلاحة في المكان المسمى كودية الحمرة ببلدية قلعة بوسبع بدائرة بن مزلين .

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إنتشال وتحويل إلى المستشفيات المحلية جثتي شخصين توفيا غرقا الأول امرأة غرقت بشاطئ ببلدية بني كسيلة الممنوع للسباحة بولاية بجاية والثاني شخص يبلغ من العمر 26 سنة بشاطئ العربي بن مهيدي مسموح للسباحة بولاية سكيكدة.

وعلى إثر التقلبات الجوية والتساقط الغزير للأمطار عبر مختلف بلديات رأس لعيون ومروانة ونقاوس لولاية باتنة والتي تسببت في إرتفاع منسوب المياه وكذا تسرب مياه الأمطار لبعض السكنات قامت أعوان الحماية المدنية بعدة عملية امتصاص المياه المتسربة.

وقد قام أعوان الحماية المدنية لنفس الولاية بإنتشال وتحويل إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى نقاوس جثة شخص متوفى جرفته سيول واد لعور على مستوى بلدية قوسبات بدائرة العيون.