استقالة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون

استقال وزير الخارجية البريطاني, بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إلى موافقة وزراء كبار بشق الأنفس على استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

واستقال، أمس وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي, ديفيد ديفيز.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي, وأرسل بالبريد الإلكتروني،"قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم، استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية".

وسيتم قريبا الإعلان عن اسم من سيخلفه. وشكرت رئيسة الوزراء, بوريس, على عمله، بحسب البيان.

وتأتي هذه الاستقالة بعد عدة أيام من تأمين رئيسة الوزراء، تيريزا ماي, تأييد مجلس الوزراء لخطة الخروج رغم اتهامات من معسكر أنصار بريكست بأنها "ناعمة جدا".

يذكر أن السيد دافيز, الذي تم تعيينه وزيرا لبريكست في 2016, كان مسؤولا عن المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.