بدوي يكشف عن فتح 45 ألف منصب شغل لتأطير المطاعم المدرسية

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي عن فتح أكثر من 45 ألف منصب عمل في قطاعه تحضيرا للدخول المدرسي القادم .

وأكد بدوي اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات تحضيرا للدخول الاجتماعي القادم ، مضيفا في لقاء جمعه باطارات الوزارة، أن الحكومة قررت رفع التجميد عن كل المشاريع المرتبطة بالدخول المدرسي،كاشفا عن تخصيص ميزانية معتبرة، لتغطية النقص الحاصل في تأطير المطاعم المدرسية، وذل بفتح 45 ألف منصب شغل على مستوى البلديات بالقطر الوطني.

كما شدد بدوي في حديثه عن موسم الاصطياف على ضرورة تنظيم الشواطئ، مؤكدا على مجانية الشواطيء، داعيا الى اتخاذ اجراءات صارمة ومتابعة المتجاوزين قضائيا، منبها إلى عدم الخلط بين مجانية الشواطي، وحظائر السيارات التي تشكل مصدر دخل الكثير من البلديات.