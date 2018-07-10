اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 141 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على غرب اليابان خلال الأيام الأخيرة إلى 141 قتيلا, حسبما أعلنت السلطات اليابانية هذا الثلاثاء.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الحكومة, يوشيهيدي سوغا, قوله أن "هذه الحصيلة المؤقتة للقتلى يضاف إليها عشرة مفقودين على الأقل وأن 75 ألف شخص شاركوا اليوم في عمليات البحث عن ناجين محتملين وفي أعمال التنظيف وإزالة الركام في المناطق المنكوبة في غرب الأرخبيل حيث لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح المسؤول الياباني أن أعمال التنظيف والبحث عن ناجين تجري تحت شمس حارقة وسط درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية في الظل ويتوقع أن تستمر على هذا الحال لمدة أسبوع على الأقل.

وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة غير مسبوقة بين يومي الجمعة والأحد الى فيضانات ضخمة وسيول وحلية وأضرار مادية جسيمة كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا اخلاءها على الرغم من أن السلطات كانت قد نصحتهم بذلك بموجب أوامر غير ملزمة أصدرتها قبيل الكارثة.

وكانت محافظة (هيروشيما) أكثر المناطق تضررا, حيث تم الإبلاغ عن مقتل 44 شخصا, بينما قتل 23 شخصا في محافظة (إهيمه), كما تم الإبلاغ عن وقوع ضحايا في عدة محافظات, منها محافظة (أوكاياما) و(كيوتو) و(ساغا).

وأشار مسؤولون يابانيون إلى أن عدد القتلى قد يرتفع لأن مدى الضرر لم يعرف بعد, حيث أن أعمال الإنقاذ مستمرة في المناطق المنكوبة.