عين تموشنت:إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 16 شخصا من ضمنهم طفلة

أفشلت عناصر حرس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف (عين تموشنت) هذا الثلاثاء محاولة للهجرة غير الشرعية لـ16 شخصا من ضمنهم امرأتان وطفلة في الخامسة من عمرها، حسبما علم لدى ذات الهيئة.

وتمت العملية بعد تمكن دورية عائمة لعناصر حرس السواحل من تطويق زورق مطاطي تم اكتشافه على بعد 20 ميل بحري شمال شاطئ بني صاف في رحلة غير شرعية على متنه 16 شخصا ينحدرون جميعا من ولاية وهران من بينهم امرأتان وطفلة في الخامسة من عمرها، مثلما أوضحه نفس المصدر الأمني.

وتم حجز الزورق المطاطي و محرك آلي بقدرة 40 حصان كانت تستعمله مجموعة المرشحين للهجرة غير الشرعية في رحلتهم السرية نحو السواحل الإسبانية، كما أبرزه ذات المصدر.

وتم إجلاء الموقوفين الستة عشر إلى قاعدة ميناء بني صاف على أن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة بني صاف.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في ظرف أقل من 24 ساعة بعد تمكن عناصر حرس السواحل للفرقة الإقليمية لميناء بوزجار أمس الإثنين من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ 18 شابا تم توقيفهم بعرض البحر على متن زورق مطاطي.

