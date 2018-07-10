الرئيس المدير العام لسونلغاز للإذاعة: بداية التحضير لإعداد منظومة ذكية لتوفير الكهرباء وتخصيص 300 مليار دينار لانجاز البنى التحتية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب في حوار للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء عن بداية التحضير لاعداد منضومة ذكية لتوفير الطاقة.

وأوضح عرقاب في هذا الصدد" ان الدولة خصصت 300 مليار دينار سنويا لانجاز البنى التحتية لتوفير الطاقة وان ديون الشركة بلغت الى غاية هذه السنة 57 مليار دينار وان الشركة اتجهت الى سياسة الحملات التحسيسية في الدعوة الى ترشيد استهلاك الطاقة"

وبخصوص توفير الكهرباء خاصة في الفترة الصيفية والانقطاعات المتكررة المسجلة اوضح عرقاب " ان فصل الصيف من الاولويات التي يتم التركيز عليها وانه من المفروض ان يكون استهلاك الطاقة معتدلا و نتوقع ان يبلغ إستهلاك الطاقة 15700 ميغاوات وهذا يعد وفرة، كما ان لدينا 8000 ميغاوات في طور الانجاز الان".

وأشار الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أن راسمال الشركة بلغ الى غاية سنة 2017 الى 393 مليار دينار مع تخصيص 300 مليار دينار سنويا لانجاز البنى التحتية لمؤسسة سونلغاز.

المصدر: الاذاعة الجزائرية