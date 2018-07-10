نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى اكثر من 75 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 75,23دولارا, ليسجل بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي سجله يوم الجمعة الفارط , حيث كان 74,50 دولارا ,حسبما افادت به المنظمة اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري .

تجدر الاشارة الى ان أسعار النفط انهت جلسة الاثنين مرتفعة , واختتم الخام الأمريكي جلسة متقلبة على صعود بفعل توقعات بتعطل إمدادات كندية حتى سبتمبر بينما زاد خام القياس العالمي مزيج برنت بفعل قرب تطبيق عقوبات على إيران وتراجع الإنتاج في ليبيا.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي خمسة سنتات لتسجل في التسوية 73.85 دولار للبرميل. وقفز خام برنت 96 سنتا إلى 78.07 دولار للبرميل.

وتقول الولايات المتحدة إنها تريد أن تقلص صادرات نفط إيران خامس أكبر منتج للخام في العالم لتصل إلى صفر بحلول نوفمبر وهو ما سيضطر منتجين آخرين إلى ضخ المزيد.

من جهة أخرى, تبقى سوق النفط متأثرة بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون في اجتماع في فيينا على زيادة الانتاج بدءا من يوليو بحوالي مليون برميل يوميا.

للتذكير, كانت الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة, قد اتفقوا يوم 23 يونيو الماضي بفيينا تحديد مستوى الامتثال لالتزامات خفض الانتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج بنحو 1,8 مليون برميل يوميا (1,2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الاعضاء في المنظمة) .

و كانت المنظمة قد وافقت على تحديد انتاجها النفطي في حدود 1,2 مليون برميل يوميا لأول مرة منذ 2008 و ذلك بهدف استقرار اسواق النفط العالمية .

وقد انظمت دول منتجة للنفط خارج اوبك الى اتفاق تقليص الانتاج و من ضمنها روسيا حيث عمدت هذه الدول على تقليص انتاجها ب واقع 600 ألف برميل يوميا .

يذكر أن اتفاق تحديد الانتاج قد تم تمديده الى غاية نهاية 2018 و ذك خلال اجتماع منظمة اوبك المنعقد في نوفمبر 2017.

و سيعقد الاجتماع الوزاري المقبل للدول الأعضاء في أوبك و وزراء الدول غير الأعضاء في فيينا ( النمسا) يوم 4 ديسمبر المقبل.