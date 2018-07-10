طمار يؤكد أن المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الكبرى " ستحظى بتكفل جاد"

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بعنابة أن تسيير المدن الجديدة والأقطاب الحضرية الكبرى يمثل بالنسبة لقطاعه "أولوية كبرى ستحظى بتكفل جاد" .

و أوضح الوزير خلال معاينته موقع المدينة الجديدة دراع الريش ببلدية واد العنب وذلك في إطار زيارة عمل و تفقد إلى عنابة أن المدن الجديدة "تتطلب تسييرا مندمجا و ذكيا" يرافق نمو وتطور الأقطاب الحضرية .

وطالب في هذا السياق القائمين على إنجاز مختلف المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية والخدماتية بالمدينة الجديدة دراع الريش بجعل من هذه الأخيرة "نموذجا لمدينة إيكولوجية و ذكية" من خلال استغلال الطاقة والمياه واسترجاعها وتسيير الفضاءات الخضراء .

وخلال تفقدة لبرامج سكنية ومرافق تربوية يجري إنجازها لاستقبال أولى دفعات المقيمين بالمدينة الجديدة دراع الريش وذلك "قبل نهاية السنة الجارية 2018 " أكد الوزير على ضرورة مرافقة هذه المشاريع بعمليات التهيئة الخارجية و تشجيع الشباب على بعث نشاطات حيوية بالنسبة لحياة السكان بالمدينة الجديدة .

و أشاد الوزير بالمناسبة بالديناميكية التي تشهدها عمليات إنجاز مختلف البرامج السكنية التي استفادت منها ولاية عنابة والتي مكنت حسب العرض الذي تم تقديمه من استفادة نحو 13 ألف عائلة عبر الولاية من سكنات جديدة و ذلك منذ سنة 2015.

و أعلن السيد طمار بالمناسبة كذلك عن تخصيص 1000 وحدة سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار إضافية لفائدة طالبي هذا النمط من السكن بعنابة بالإضافة إلى 1000 وحدة سكنية أخرى ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم .

ولمواصلة هذه الديناميكية في مجال السكن بولاية عنابة شدد الوزير على أهمية الإسراع في إتمام الأشغال بالبرامج السكنية التي تعود إلى سنة 2008 ،داعيا المسؤولين المعنيين إلى إعداد رزنامة لتسليم الأشغال مع مؤسسات الإنجاز المعنية.

و أشرف وزير السكن والعمران والمدينة بالقطب الجامعي سيدي عاشور بمدينة عنابة على مراسم تسليم رمزي لمفاتيح ومقررات الاستفادة من 2000 وحدة سكنية لفائدة عائلات مستخدمي وزارة الدفاع الوطني من عدة ولايات من البلاد من بينها 500 وحدة من نمط السكن الاجتماعي التساهمي بموقع بوخضرة ببلدية البوني.

وجرت عملية التسليم الرمزي التي تندرج في إطار ثاني عمليات الإسكان الواسعة عبر الوطن بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وعدد من العائلات المستفيدة.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد أشرف كذلك خلال زيارته لعنابة على وضع الحجر الأساس لبناء مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقطب الحضري كاليتوسة ببلدية برحال . كما وضع بنفس الموقع الحجر الأساس لإنجاز متوسطة (قاعدة 6 ) وعاين ورشة مشروع بناء متوسطة و مجمع مدرسي بالمدينة الجديدة دراع الريش و كذا عدد من السكنات المنجزة بالمدينة الجديدة.