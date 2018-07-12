مونديال 2018 /نصف النهائي/: كرواتيا في الدور النهائي بعد تغلبها على انجلترا 2-1

تأهل المنتخب الكرواتي لكرة القدم الى الدور النهائي من منافسات كأس العالم 2018 بروسيا بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء بملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو برسم الدور نصف النهائي.

وفازت كرواتيا بالمقابلة بعدما أن سجل ماريو مانزوكيتش هدفا في الشوط الإضافي الثاني قبل 11 دقيقة من انتهائه ليضمن مواجهة كرواتيا مع فرنسا في نهائي المونديال يوم الأحد المقبل.

وكانت إنجلترا هي التي افتتحت التسجيل مبكرا في بداية المقابلة عبر كيران تريبيير من ضربة حرة في الدقيقة الخامسة...واستعادت كرواتيا توازنها في الشوط الثاني ونجح بريشيتش في إدراك التعادل من متابعة لتمريرة فرساليكو العرضية في الدقيقة 68.

للتذكير تأهل المنتخب الفرنسي الى الدور النهائي من منافسات كاس العالم 2018 بروسيا بعد تغلبه على نظيره البلجيكي 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس الثلاثاء برسم الدور نصف النهائي بملعب "كريستوفسكي"بمدينة سان بطرسبورغ .

و جاء تأهل المنتخب الفرنسي بفضل هدف صامويل اومتيتي في الدقيقة 51.