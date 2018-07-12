وزير الثقافة ينصب اللجنة الوطنية للمتلكات الثقافية

قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الأربعاء بمقر وزارته، بتنصيب اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.

وتتمثل مهام هذه اللجنة في دراسة والفصل في الملفات المقترحة لتصنيف الممتلكات الثقافية عبر التراب الوطني.

وتتكون هذه اللجنة من ممثلين من مختلف القطاعات وهي: الثقافة، المالية، الفلاحة، الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، السكن والعمران، البيئة، السياحة، الشؤون الدينية والأوقاف، والمجاهدين.

كما تضم اللجنة مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و في علم الإنسان و التاريخ (CNRPAH)، إلى جانب ممثلين عن متحفين وطنيين يتم تعيينهما من طرف وزير الثقافة.

وفي تدخله طالب وزير الثقافة، الحاضرين بـ"إعطاء عملية التصنيف في التراث اهتماما أكبر خاصة وأننا بصدد مراجعة القانون الخاص بالتراث 04/98" .

وقد باشرت اللجنة عملها في اليوم ذاته بدراسة عدد من الملفات والاقتراحات.