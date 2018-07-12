الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجة الحرارة بالجنوب إلى 49

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية ارتفاعا محسوسا لدرجات الحرارة في الجنوب خصوصا بولاية أدرار وعين صالح بتمنراست، وتصل إلى حدود 49 درجة مئوية تحت الظل.

وأوضحت المكلفة بالإعلام لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن رقطة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع إرتفاعا محسوسا لدرجات الحرارة حتى على مستوى الولايات الساحلية الشرقية. بينما ستبقى درجات الحرارة فصلية على مستوى ولايات الغرب والوسط بين 33 و 34 درجة.

وتضيف المتحدثة ذاتها أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع تسجيل تراجع في درجات الحرارة ابتداء من يوم الأحد المقبل على مستوى جميع مناطق الوطن.