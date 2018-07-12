ترحيل 492 عائلة في إطار استكمال العملية ال 24 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر

12/07/2018 - 09:46

تنطلق هذا الخميس عملية ترحيل492 عائلة من قاطني الأحياء القصديرية و محتلي الفضاءات البيداغوجية عبر 12  مقاطعة إدارية من بينها حسين داي و القبة و المقرية و تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ الشطر الثاني من المرحلة الأولى للعملية 24 لترحيل و إعادة الاسكان بولاية الجزائر  

و تخص عملية الترحيل 80 عائلة قاطنة بالأحياء القصديرية الواقعة بالمقاطعة  الادارية لحسين داي و الشاغلة للوعاء العقاري لمشروع إنجاز 286 مسكن ببلدية  القبة و الوعاء العقاري الخاص بمشروع تهيئة وادي أوشايح ببلدية المقرية و كذا  الأحياء القصديرية "شيخ كمال" و "سلم الزاي" و "مسعود لحلاوي" و  "علي حميدي"  "و علي حميدي2" و "عبد الرحمان حماوي" و بناية واحدة مهددة بالانهيار  بالمقرية و 4 عائلات محتلة لهياكل عمارات بالقبة.

كما تستفيد أكثرمن 270 عائلة أخرى محتلة لفضاءات بيداغوجية و كذا المقيمة بالسكنات الوظيفية المتواجدة فوق حجرات الدراسة بكل من بلديات سيدي  امحمد و باب الوادي و الحراش و حسين داي و بئر مراد رايس و درارية و زرالدة و  براقي و بوزريعة و الشراقة و الدار البيضاء و الرويبة بالإضافة إلى أزيد من 50  عائلة التي تم قبول طعونها من طرف لجنة الطعون الولائية و المنحدرة من بلديات  سيدي امحمد و باب الوادي و الحراش و حسين داي و بئر مراد رايس و  درارية و  زرالدة و براقي و بوزريعة و الشراقة و الدار البيضاء.

وبالاضافة إلى ذلك سيتم ترحيل 80 عائلة أخرى مستفيدة من السكنات بصيغة السكن العمومي الايجاري ببلدية الدويرة، كما سيتم استقبال العائلات المرحلة بحي1602/985    مسكن بالدويرة و حي 400 مسكن بجنان السفاري ببلدية بئر خادم و حي  1000/168مسكن بالدويرة.

وقد تمت  المرحلة الأولى للعملية ال24 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر في 4 جويلية الفارط لفائدة أكثر من 1000 عائلة من قاطني الأحياء القصديرية و محتلي الفضاءات البيداغوجية و السكنات الوظيفية و البنايات المهددة بالانهيار،  مع العلم  أن العملية 24 قسمت إلى أربعة مراحل وتمس  8000 عائلة. 

و كان والي ولاية الجزائرالعاصمة عبد القادر زوخ قد كشف في وقت سابق أنه من أجل ضمان  دخول مدرسي 2018-2019 "جيد و مريح" قررت ولاية الجزائر  خلال المرحلة الأولى  للعملية 24 ترحيل و إعادة إسكان العائلات التي تحتل المساحات البيداغوجية و  السكنات الوظيفية الواقعة داخل المؤسسات التربوية عبر كل المقاطعات الإدارية  للولاية باستثناء المقاطعة الادارية لبئر التوتة ما سيسمح باسترجاع 120 مساحة بيداغوجية داخل المؤسسات و 36  مكتب إداري و 33 قسم مدرسي و مطعمين مدرسيين و كذا 157 مسكن وظيفي التي سيتم تحويلها إلى أقسام لتخفيف الضغط على المؤسسات التربوية.

 

      

 

أوسمة:

الجزائر

طالع ايضاً

تــوزيع 56 ألــف سكــن وتجــزئة بمنــاسبـة عيــد الاستقــلال والاذاعة تواكب الحدث
الصندوق الوطني للسكن يطلق بوابة الكترونية لتسديد مستحقات المقاولين "عن بعد...
طمار:توزيع 27 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل عبر 19ولاية قريبا
إنــطـلاق تســجيـــلات الـ LPA عبر بلديــات العــاصمــة هذا الأحــد