ترحيل 492 عائلة في إطار استكمال العملية ال 24 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر

تنطلق هذا الخميس عملية ترحيل492 عائلة من قاطني الأحياء القصديرية و محتلي الفضاءات البيداغوجية عبر 12 مقاطعة إدارية من بينها حسين داي و القبة و المقرية و تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ الشطر الثاني من المرحلة الأولى للعملية 24 لترحيل و إعادة الاسكان بولاية الجزائر

و تخص عملية الترحيل 80 عائلة قاطنة بالأحياء القصديرية الواقعة بالمقاطعة الادارية لحسين داي و الشاغلة للوعاء العقاري لمشروع إنجاز 286 مسكن ببلدية القبة و الوعاء العقاري الخاص بمشروع تهيئة وادي أوشايح ببلدية المقرية و كذا الأحياء القصديرية "شيخ كمال" و "سلم الزاي" و "مسعود لحلاوي" و "علي حميدي" "و علي حميدي2" و "عبد الرحمان حماوي" و بناية واحدة مهددة بالانهيار بالمقرية و 4 عائلات محتلة لهياكل عمارات بالقبة.

كما تستفيد أكثرمن 270 عائلة أخرى محتلة لفضاءات بيداغوجية و كذا المقيمة بالسكنات الوظيفية المتواجدة فوق حجرات الدراسة بكل من بلديات سيدي امحمد و باب الوادي و الحراش و حسين داي و بئر مراد رايس و درارية و زرالدة و براقي و بوزريعة و الشراقة و الدار البيضاء و الرويبة بالإضافة إلى أزيد من 50 عائلة التي تم قبول طعونها من طرف لجنة الطعون الولائية و المنحدرة من بلديات سيدي امحمد و باب الوادي و الحراش و حسين داي و بئر مراد رايس و درارية و زرالدة و براقي و بوزريعة و الشراقة و الدار البيضاء.

وبالاضافة إلى ذلك سيتم ترحيل 80 عائلة أخرى مستفيدة من السكنات بصيغة السكن العمومي الايجاري ببلدية الدويرة، كما سيتم استقبال العائلات المرحلة بحي1602/985 مسكن بالدويرة و حي 400 مسكن بجنان السفاري ببلدية بئر خادم و حي 1000/168مسكن بالدويرة.

وقد تمت المرحلة الأولى للعملية ال24 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر في 4 جويلية الفارط لفائدة أكثر من 1000 عائلة من قاطني الأحياء القصديرية و محتلي الفضاءات البيداغوجية و السكنات الوظيفية و البنايات المهددة بالانهيار، مع العلم أن العملية 24 قسمت إلى أربعة مراحل وتمس 8000 عائلة.

و كان والي ولاية الجزائرالعاصمة عبد القادر زوخ قد كشف في وقت سابق أنه من أجل ضمان دخول مدرسي 2018-2019 "جيد و مريح" قررت ولاية الجزائر خلال المرحلة الأولى للعملية 24 ترحيل و إعادة إسكان العائلات التي تحتل المساحات البيداغوجية و السكنات الوظيفية الواقعة داخل المؤسسات التربوية عبر كل المقاطعات الإدارية للولاية باستثناء المقاطعة الادارية لبئر التوتة ما سيسمح باسترجاع 120 مساحة بيداغوجية داخل المؤسسات و 36 مكتب إداري و 33 قسم مدرسي و مطعمين مدرسيين و كذا 157 مسكن وظيفي التي سيتم تحويلها إلى أقسام لتخفيف الضغط على المؤسسات التربوية.