تسليم أربعة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم أربعة إرهابيين أنفسهم هذا الخميس للسلطات العسكرية بتمنراست بحوزتهم أسلحة و ذخيرة، حسبما اورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه " في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد سّلم أربعة (04) إرهابيين أنفسهم اليوم الـ 12 جويلية 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بكل من: "غدير معمر شعيب"المدعو "أبو أحمد" و "زواري فرحات إسماعيل" المدعو"أبو عثمان" و "بن مسعود مراد" المدعو "أبو محمد" و "غدير عمر عبد الحميد"ي المدعو "أبو مصعب".

وأضاف البيان" أن الإرهابيين الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية سنة 2016 كان بحوزتهم أربعة (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة مملوءة".

وخلص البيان إلى أن هذه النتائج الحاسمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي تأتي "لتؤكد مرة أخرى على عزم وإصرار قواتنا على القضاء على هذه الشراذم المجرمة وعلى ظاهرة الإرهاب في بلادنا".